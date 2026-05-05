Harry Potter : cet acteur culte du Seigneur des Anneaux pourrait jouer Voldemort dans la série

Alors que les théories circulent sur les acteurs qui pourraient jouer Lord Voldemort dans la série “Harry Potter”, un acteur culte du “Seigneur des Anneaux” a annoncé qu’il n’hésiterait pas à interpréter ce personnage.

Le tournage de la première saison de la série “Harry Poter” a commencé. Si l’on connaît les acteurs qui incarneront les personnages principaux de la série, l’un d’entre eux reste encore un mystère. En effet, on ne connaît pas encore l’identité de celui qui incarnera Lord Voldemort à l’écran.

Face à ce mystère, les théories ne manquent pas. Alors que Ralph Fiennes a dévoilé qui pourrait être le nouvel interprète de Voldemort, d’autres hypothèses affluent sur les réseaux sociaux, dont l’une affirmant que le Seigneur des Ténèbres pourrait être joué par une femme.

Crédit photo : Harry Potter

Actuellement, un autre nom a fait son apparition parmi les possibilités pour ce rôle. En effet, un acteur star du “Seigneur des Anneaux” a annoncé qu’il pourrait intégrer le casting.

Une star du “Seigneur des Anneaux”

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Et cet acteur n’est autre qu’Andy Serkis, l’interprète de Gollum dans “Le Seigneur des Anneaux”. Ce ne serait pas la première fois qu’Andy Serkis joue un méchant puisqu’en plus d’incarner Gollum, il a aussi joué dans la saga “Star Wars” dans le rôle du leader suprême Snoke, qui se fait occire par Kylo Ren dans “Les Derniers Jedi”.

Crédit photo : Zuma / Starface

Actuellement, Andy Serkis fait la promotion de son nouveau film d’animation “Animal Farm”. Il va également réaliser et tourner dans le prochain film “Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum”. C’est lors de la promotion de ces deux projets qu’il a confié au journaliste Josh Horowitz, dont l'interview a été diffusée sur YouTube, qu’il “n’hésiterait pas” à jouer le rôle de Voldemort si on le lui proposait.

L’acteur de Voldemort encore inconnu

Les spéculations vont bon train, et il faudra encore attendre un peu pour savoir qui se glissera dans la peau de Voldemort. En effet, la première saison de la série “Harry Potter” sera disponible dès le 25 décembre 2026.

Cependant, dans les premiers romans de la saga, le Seigneur des Ténèbres ne fait qu’une brève apparition. Il prend la forme que nous lui connaissons uniquement à partir du quatrième tome, ce qui laisse le temps à la production de trouver l’interprète idéal de ce mage noir emblématique.