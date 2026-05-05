Harry Potter : cet acteur culte du Seigneur des Anneaux pourrait jouer Voldemort dans la série

Par  |

Voldemort

Alors que les théories circulent sur les acteurs qui pourraient jouer Lord Voldemort dans la série “Harry Potter”, un acteur culte du “Seigneur des Anneaux” a annoncé qu’il n’hésiterait pas à interpréter ce personnage.

Le tournage de la première saison de la série “Harry Poter” a commencé. Si l’on connaît les acteurs qui incarneront les personnages principaux de la série, l’un d’entre eux reste encore un mystère. En effet, on ne connaît pas encore l’identité de celui qui incarnera Lord Voldemort à l’écran.

Face à ce mystère, les théories ne manquent pas. Alors que Ralph Fiennes a dévoilé qui pourrait être le nouvel interprète de Voldemort, d’autres hypothèses affluent sur les réseaux sociaux, dont l’une affirmant que le Seigneur des Ténèbres pourrait être joué par une femme.

VoldemortCrédit photo : Harry Potter

Actuellement, un autre nom a fait son apparition parmi les possibilités pour ce rôle. En effet, un acteur star du “Seigneur des Anneaux” a annoncé qu’il pourrait intégrer le casting.

Une star du “Seigneur des Anneaux”

La suite après cette vidéo

Et cet acteur n’est autre qu’Andy Serkis, l’interprète de Gollum dans “Le Seigneur des Anneaux”. Ce ne serait pas la première fois qu’Andy Serkis joue un méchant puisqu’en plus d’incarner Gollum, il a aussi joué dans la saga “Star Wars” dans le rôle du leader suprême Snoke, qui se fait occire par Kylo Ren dans “Les Derniers Jedi”.

Andy SerkisCrédit photo : Zuma / Starface

Actuellement, Andy Serkis fait la promotion de son nouveau film d’animation “Animal Farm”. Il va également réaliser et tourner dans le prochain film “Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum”. C’est lors de la promotion de ces deux projets qu’il a confié au journaliste Josh Horowitz, dont l'interview a été diffusée sur YouTube, qu’il “n’hésiterait pas” à jouer le rôle de Voldemort si on le lui proposait.

L’acteur de Voldemort encore inconnu

Les spéculations vont bon train, et il faudra encore attendre un peu pour savoir qui se glissera dans la peau de Voldemort. En effet, la première saison de la série “Harry Potter” sera disponible dès le 25 décembre 2026.

Cependant, dans les premiers romans de la saga, le Seigneur des Ténèbres ne fait qu’une brève apparition. Il prend la forme que nous lui connaissons uniquement à partir du quatrième tome, ce qui laisse le temps à la production de trouver l’interprète idéal de ce mage noir emblématique.

Harry potter Le Seigneur des Anneaux
Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Gollum
“Le Seigneur des Anneaux” : un acteur star de Cinquante nuances de Grey jouera Aragorn dans “La Traque de Gollum”
Extrait tiré de la série Harry Potter
La série Harry Potter a déjà un énorme problème qui va tout gâcher, les fans enragent
Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout
Harry Potter : le salaire astronomique des jeunes acteurs de 12 ans qui jouent Harry, Ron et Hermione dévoilé
Frodon et Sam
“Le Seigneur des Anneaux” : après “La Traque de Gollum”, un nouveau film est en préparation, 14 ans après les aventures de Frodon