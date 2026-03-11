“Le Seigneur des Anneaux” : Elijah Wood refuse de laisser son rôle à un autre acteur

Alors qu’un nouveau film de la saga “Le Seigneur des Anneaux” devrait sortir fin 2027, une question se pose : Frodon sera-t-il toujours incarné par Elijah Wood ? Une chose est sûre, l’acteur Elijah Wood ne tient pas à céder son rôle.

“Le Seigneur des Anneaux” est une saga qui a marqué toute une génération et pour le plus grand bonheur des fans, un prochain volet est en préparation. Il s’agit d’un film nommé “Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum”, réalisé par Andy Serkis et produit par Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, les producteurs historiques.

L’histoire se déroulera entre la conclusion de la trilogie “Le Hobbit” et le début de la saga du “Seigneur des Anneaux”. Mais quels acteurs retrouvera-t-on dans ce nouveau film ? Elijah Wood va-t-il à nouveau jouer Frodon ?

“Il y a de fortes chances”

Viggo Mortenson, alias Aragorn, ne devrait pas être là. En effet, un nouvel acteur pourrait prendre sa place et selon des informations révélées par Allo Ciné, Leo Woodall serait plébiscité. Pour le moment, on ne sait pas encore officiellement si Elijah Wood jouera à nouveau Frodon. Cependant, il a accordé une interview au Times, qui laisse peu de place au doute.

"Il y a de fortes chances. Je ne peux rien dire officiellement tant que ce n'est pas annoncé, mais je peux dire que la perspective d'un autre film m'enchante. C'est toujours un peu stressant quand les gens parlent de nouveaux films pour un univers comme la Terre du Milieu. Tout le monde devient un peu protecteur et espère que l'intégrité de l'oeuvre sera préservée, mais cette histoire est amusante et palpitante. Il y a un véritable sentiment de reformer le groupe", a-t-il confié au Times.

Elijah Wood refuse de céder sa place

Ian McKellen, qui incarne Gandalf dans la saga, avait affirmé qu’il serait de retour avec Elijah Wood et qu’il ne voulait pas qu’un autre acteur incarne le sorcier tant qu’il serait encore en vie. Cette opinion semble être largement partagée par Elijah Wood.

“Je comprends tout à fait cela. Je ne voudrais certainement pas que quelqu’un d’autre joue Frodon non plus, tant que je suis en vie et capable”, a-t-il déclaré.

Après la sortie du “Seigneur des Anneaux”, qui a connu un succès monumental, Elijah Wood s’était une nouvelle fois remis dans la peau de Frodon en apparaissant dans “Le Hobbit : Un voyage inattendu”, sorti en 2012. Pour savoir quels acteurs seront dans ce nouveau film, il faudra attendre fin 2027.