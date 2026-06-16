“Le Seigneur des Anneaux” : Anya Taylor-Joy jouera un personnage phare dans “La Traque de Gollum”

Surprise pour les fans du “Seigneur des Anneaux” : Anya Taylor-Joy va rejoindre le casting du nouveau film en préparation et incarnera un personnage mystérieux.

Le film “Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum” est très attendu des fans. On connaît déjà les noms de certains acteurs qui feront partie du casting puisque Ian McKellen reprendra le rôle du magicien Gandalf, Elijah Wood sera toujours Frodon puisqu'il refuse de laisser son rôle à un autre acteur et Andy Serkis incarnera Gollum.

Crédit photo : Le Seigneur des Anneaux

En plus de ces acteurs emblématiques, de nouveaux visages vont intégrer la saga. C’est le cas de Jamie Dornan, cet acteur star de “Cinquante nuances de Grey”, qui jouera Aragorn. On retrouvera également Kate Winslet dans la peau de la hobbit Marigol, l’un des personnages principaux du film.

Anya Taylor-Joy rejoint le casting

En plus de cela, la rumeur circulait sur la participation de l’actrice Anya Taylor-Joy. Finalement, l’annonce a été officialisée par le compte Instagram du Seigneur des Anneaux. Anya Taylor-Joy va donc intégrer le casting après avoir brillé dans “Le Jeu de la Dame” sur Netflix.

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L’actrice jouera le personnage mystérieux de Seren, une elfe Sindar du Royaume Sylvestre. Elle sera une alliée du roi Thranduil, toujours joué par Lee Pace.

Crédit photo : Netflix

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Une sortie en 2027

Pour rappel, l’histoire de ce nouveau film se situera entre “Le Hobbit” et “La Communauté de l’Anneau”. Le film sera réalisé par Andy Serkis, qui succède à Peter Jackson.

Il faudra faire preuve de patience pour découvrir ce nouveau long-métrage au cinéma puisqu’il sortira en salles le 15 décembre 2027.