“Le Seigneur des Anneaux” : un acteur star de Cinquante nuances de Grey jouera Aragorn dans “La Traque de Gollum”

Alors que “Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum” devrait sortir fin 2027, le casting de ce film très attendu a été dévoilé, avec quelques surprises.

C’est un événement pour tous les fans de la saga “Le Seigneur des Anneaux”. Un nouveau film intitulé “The Hunt of Gollum” va sortir fin 2027. L’histoire se passera avant les aventures de Frodon et l’on suivra le parcours de Gollum, attaqué par les sbires de Sauron qui voudront récupérer des informations sur l’anneau unique.

Crédit photo : Le Seigneur des Anneaux

Alors que les fans trépignent d’impatience, le casting de ce nouveau film a été dévoilé à l’occasion du Cinemacon, un grand événement américain. Une vidéo publiée sur Instagram par Warner Bros a confirmé les noms de ces acteurs très attendus.

Des personnages emblématiques

Comme Ian McKellen l’avait annoncé, il reprendra bien le rôle du magicien Gandalf. C’est également le cas d’Elijah Wood qui se retrouvera dans la peau de Frodon, après avoir exprimé son refus de céder son rôle à un autre acteur.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : @warnerbros / Instagram

Parmi les visages connus, Lee Pace va également reprendre son rôle de l’elfe Thranduil. Andy Sirkis sera dans la peau de Gollum mais également à la réalisation du film.

De nouveaux acteurs

Les nouveautés concernent Aragorn, qui ne sera plus joué par Viggo Mortensen mais par Jamie Dornan, connu pour avoir joué dans “Cinquante Nuances de Grey” et “Mystère à Venise”. L’acteur Leo Woodall, que l’on a vu dans la série Netflix “Un jour” et dans “Bridget Jones : Folle de lui” jouera Halvard, un personnage inédit. Enfin, Kate Winslet sera dans la peau de la hobbit Marigol.

Crédit photo : Cinquante Nuances de Grey

La sortie de ce film très attendu est prévue pour le 15 décembre 2027. Il faudra donc faire preuve de patience avant de découvrir ces nouveaux acteurs sur nos écrans.