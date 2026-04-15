“Le Seigneur des Anneaux” : un acteur star de Cinquante nuances de Grey jouera Aragorn dans “La Traque de Gollum”

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Gollum

Alors que “Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum” devrait sortir fin 2027, le casting de ce film très attendu a été dévoilé, avec quelques surprises.

C’est un événement pour tous les fans de la saga “Le Seigneur des Anneaux”. Un nouveau film intitulé “The Hunt of Gollum” va sortir fin 2027. L’histoire se passera avant les aventures de Frodon et l’on suivra le parcours de Gollum, attaqué par les sbires de Sauron qui voudront récupérer des informations sur l’anneau unique.

Les acteurs du Crédit photo : Le Seigneur des Anneaux

Alors que les fans trépignent d’impatience, le casting de ce nouveau film a été dévoilé à l’occasion du Cinemacon, un grand événement américain. Une vidéo publiée sur Instagram par Warner Bros a confirmé les noms de ces acteurs très attendus.

Des personnages emblématiques

Comme Ian McKellen l’avait annoncé, il reprendra bien le rôle du magicien Gandalf. C’est également le cas d’Elijah Wood qui se retrouvera dans la peau de Frodon, après avoir exprimé son refus de céder son rôle à un autre acteur.

La suite après cette vidéo

Les acteurs de Crédit photo : @warnerbros / Instagram

Parmi les visages connus, Lee Pace va également reprendre son rôle de l’elfe Thranduil. Andy Sirkis sera dans la peau de Gollum mais également à la réalisation du film.

De nouveaux acteurs

Les nouveautés concernent Aragorn, qui ne sera plus joué par Viggo Mortensen mais par Jamie Dornan, connu pour avoir joué dans “Cinquante Nuances de Grey” et “Mystère à Venise”. L’acteur Leo Woodall, que l’on a vu dans la série Netflix “Un jour” et dans “Bridget Jones : Folle de lui” jouera Halvard, un personnage inédit. Enfin, Kate Winslet sera dans la peau de la hobbit Marigol.

Jamie Dornan dans Crédit photo : Cinquante Nuances de Grey

La sortie de ce film très attendu est prévue pour le 15 décembre 2027. Il faudra donc faire preuve de patience avant de découvrir ces nouveaux acteurs sur nos écrans.

Le Seigneur des Anneaux Acteur
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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