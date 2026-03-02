Les 5 meilleures sagas du cinéma à dévorer sans modération en VOD

La VOD offre une quantité incroyable de films à regarder à la maison. Parmi eux, on retrouve des sagas cultes à voir ou revoir sans modération. En voici 5 pour occuper vos soirées.

L’avantage avec la VOD (vidéo à la demande), c’est qu’on peut profiter du meilleur du cinéma sans sortir de chez soi. En plus, on n’a pas besoin de s’embarrasser d’un abonnement mensuel et risquer de ne pas en profiter assez.

En effet, la VOD permet de louer un film (généralement pour une durée limitée à 48 heures) ou de carrément l’acheter sans avoir besoin d’être abonné à une plateforme.

Et les choix de films à voir en VOD sont multiples. Cette fois, on vous conseille les 5 meilleures sagas du cinéma à dévorer en VOD. Suivez le guide.

Les 5 meilleures sagas du cinéma à voir en VOD

Le Seigneur des Anneaux - Apple TV

Crédit photo : Warner Bros.

Allons faire un tour du côté de la Terre du Milieu. Le Seigneur des anneaux est considéré comme l’une des meilleures sagas du cinéma, tous genres confondus. Peut-être parce qu’on ne voit plus de films de ce calibre de nos jours. Pas étonnant alors que la saga tienne une place spéciale dans le cœur des fans. De sa mythologie unique et foisonnante à ses personnages fascinants, Le Seigneur des anneaux promet un vrai voyage depuis votre salon. Immersion garantie.

Harry Potter - Canal VOD

Crédit photo : Warner Bros.

Doit-on encore présenter le sorcier à lunettes ? La saga Harry Potter a marqué une génération entière d’enfants et adolescents. Un monde magique comme on en voit rarement, des personnages adorés, des décors reconnaissables entre tous et un antagoniste iconique. Ne cherchez plus, Harry Potter est bel et bien l’une des plus grandes sagas du septième art. Quinze ans après sa sortie, l'œuvre de J.K. Rowling est toujours aussi appréciée dans le monde.

Jurassic Park - YouTube

Crédit photo : Universal Pictures

Jurassic Park est un spectacle saisissant pour petits et grands. Spectaculaire et engageante, la saga initiée par Steven Spielberg traverse les générations avec toujours le même émerveillement. Les films n’en oublient pas moins les moments ludiques comme cette scène cultissime de la cuisine dans le premier volet. Pour faire simple, Jurassic Park est une trilogie bien trop sous-estimée qui fait mouche à chaque fois.

Kaamelott - Apple TV

Crédit photo : SND

Après la série culte Kaamelott qui a bercé une génération entière au rythme des aventures du Roi Arthur sur M6, Alexandre Astier a lancé une saga de films pour faire vivre de nouvelles aventures à ses personnages. L'histoire reprend 10 ans après l'exil d'Arthur Pendragon lors de son retour au pays de Logres, alors aux mains de Lancelot du Lac.

Avec les deux films disponibles en VOD déjà disponibles sur Amazon Prime, Canal VOD et Apple TV, notre souverain préféré aura fort à faire pour retrouver sa gloire d'antan. Entouré d'un casting d'exception (Audrey Fleurot, Alain Chabat...), les films renouent avec l'humour hilarant de la série, en le transposant dans des décors grandioses, servis par une histoire qui vous donnera envie de partir à l'aventure !

Mission Impossible - Prime Video

Crédit photo : Paramount Pictures

Avec les huit films Mission : Impossible, vous avez de quoi occuper toutes vos soirées de la semaine. Et autant vous prévenir, ce ne sera pas de tout repos. Courses-poursuites, combats, cascades de Tom Cruise ébouriffantes, suspense à gogo… Heureusement, vous serez assis confortablement dans votre canapé pour reprendre votre souffle. Maîtrisée et finement mise en place, la saga Mission : Impossible est sans aucun doute la meilleure dans son genre.

Alors, êtes-vous plutôt du genre sorcier, super-héros ou agent secret ?