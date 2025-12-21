Les 6 meilleures mini-séries à voir et à revoir sans modération

Si vous ne savez pas quoi regarder pendant les vacances de Noël, voici six mini-séries à binge-watcher en un week-end.

L’hiver est la saison idéale pour regarder des séries au chaud chez soi. Cela tombe bien, car les plateformes de streaming, comme Netflix, Prime Video et Disney+, regorgent de programmes qui cartonnent.

Ces dernières années, les mini-séries ont séduit un grand nombre de téléspectateurs. Intrigues haletantes, personnages hauts en couleur, plots twists marquants…Ces shows télévisés se dévorent en une journée tant ils sont prenants.

Parmi les courtes séries les plus plébiscitées par le public et la critique, six sortent du lot. Suivez le guide.

Adolescence

Gros carton sur Netflix, la mini-série « Adolescence » a débarqué sur le site de streaming en mars 2025. Signés Jack Thorne et Stephen Graham, les quatre épisodes suivent Jamie Miller, un adolescent de 13 ans accusé d’avoir poignardé une camarade de classe. Tout au long de la série, sa famille, une psychologue clinicienne et l’inspecteur chargé de l’affaire se demandent ce qu’il s’est vraiment passé.

Cette production glaçante a la particularité d’être filmée en plan-séquence, permettant ainsi une mise en scène immersive. D’autre part, cette fiction s’inspire d’un fléau qui sévit au Royaume-Uni : la hausse des attaques à l’arme blanche par des garçons sur des jeunes filles.

Mare of Easttown

Disponible sur Prime Video, avec l’abonnement HBO Max, la mini-série criminelle « Mare of Easttown » a fait l’unanimité. Portés par Kate Winslet et Evan Peters, le show télévisé met en scène Mare Sheehan, une détective d’une petite ville de Pennsylvanie, qui enquête sur un meurtre local sordide.

Sortie en 2021, la série a été multi-récompensée aux Emmy Awards. Sur Rotten Tomatoes, elle obtient le score quasi-parfait de 95%. De leur côté, les spectateurs ne tarissent pas d’éloges sur la réalisation et l’écriture.

The Outsider

Avis aux fans de Stephen King. Adaptation du roman portant le même nom, la série télévisée « The Outsider » a fait frissonner les amateurs du maître de l’horreur. Le pitch ?

« Après la découverte du corps mutilé d'un garçon, un enseignant est arrêté. Mais d'autres preuves viennent contredire les premiers éléments de l’enquête », renseigne le synopsis officiel.

Cette fiction horrifique met en scène le personnage d’Holly Gibney (Cynthia Erivo), une detective privée apparue dans la trilogie Bill Hodges.

« The Outsider » est à voir sur HBO Max.

Sermons de minuit

Créée par Mike Flanagan (« The Haunting », « La Chute de la maison Ushe r», « Life of Chuck »), la mini-série « Sermons de minuit » est devenue une incontournable dans le catalogue Netflix.

Déclinée en sept épisodes, cette production narre la venue d’un prêtre mystérieux au sein d’une communauté isolée. Son arrivée va donner lieu à des événements miraculeux, mais le danger guette. Le show télévisé a reçu de bonnes critiques sur sa qualité d’écriture et sa réalisation.

Acharnés

Besoin de vous défouler ? Si la réponse est oui alors la série «Acharnés» va vous faire du bien. Dans cette mini-série Sonny Lee, les acteurs Ali Wong et Steven Yeun incarnent Amy et Danny, deux personnes au bord de l’explosion.

« Un fâcheux incident survenu sur la route n'a de cesser de s'immiscer dans l'esprit de deux personnes et de consumer peu à peu toutes leurs pensées et actions », raconte le synopsis officiel.

Cette fiction, composée de dix épisodes, a conquis la presse critique, dont The New York Times qui a déclaré :

« Ce qui fait de cette nouvelle série l’une des plus revigorantes, surprenantes et pertinentes de l’année, c’est qu’elle présente une étude de la colère très personnelle et propre à une culture. Tous les gens malheureux qu’on y trouve sont malheureux de façon différente et fascinante ».

« Acharnés » est disponible sur la plateforme Netflix.

The Night Of

Après une soirée festive, Naz (incarné par Riz Ahmed),un jeune Américain d’origine pakistanaise, se réveille aux côtés d’une femme baignant dans son sang après avoir été poignardée à mort. Accusé du meurtre, il va recevoir l’aide d’un avocat obstiné. Dévoilée en 2016, la mini-série « The Night Of » nous plonge dans les méandres du système policier et judiciaire de New York. Les huit épisodes sont à (re)découvrir sur HBO Max.