Brigitte Bardot, icône du cinéma français, est morte à l'âge de 91 ans

Triste nouvelle ce dimanche 28 décembre : l’actrice française Brigitte Bardot est décédée. Elle avait 91 ans.

La Fondation Brigitte Bardot a fait cette annonce dans un communiqué : Brigitte Bardot est décédée ce dimanche 28 décembre à l’âge de 91 ans. Surnommée “BB”, elle était une icône du cinéma français et a incarné la sensualité, l’émancipation féminine et la liberté sexuelle dans le cinéma des années 1950 à 1970. Malheureusement, son état de santé s’est dégradé en octobre dernier, lorsqu’elle a été hospitalisée pendant trois semaines dans un état préoccupant.

Crédit photo : MaxPPP

"La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa Fondation", a indiqué la Fondation dans un communiqué relayé par Corse Matin.

Brigitte Bardot a débuté le cinéma en 1952, dès l’âge de 18 ans. Après quelques apparitions discrètes, sa carrière a décollé lorsqu’elle a eu le rôle principal dans le film “Et Dieu… créa la femme”. Elle est alors devenue une célébrité mondiale et a enchaîné les succès.

Une icône du cinéma

Brigitte Bardot a ensuite joué dans de nombreux films à succès comme “En cas de malheur”, Une Parisienne” ou encore “Babette s’en va-t-en guerre”. Elle a également joué dans le film “Vie Privée” de Louis Malle, un film sur sa propre vie où elle dénonce le harcèlement qu’elle subit à cause des paparrazzis.

Crédit photo : INA / AFP

Brigitte Bardot est également connue pour avoir joué dans “Le Mépris”, avec une scène mythique où elle dévoile ses fesses. Selon BFMTV, cette séquence est devenue l’une des plus célèbres du cinéma français et qui a renforcé le mythe autour de Brigitte Bardot.

La défense des animaux

Pendant une quinzaine d’années, Brigitte Bardot était l’une des actrices les plus célèbres au monde. Elle a finalement arrêté sa carrière cinématographique en 1973, avec 46 films à son actif à moins de 40 ans.

En plus d’être connue dans le monde du cinéma, Brigitte Bardot s’est tournée vers la vie caritative, comme le rapporte Le Parisien. Elle est devenue une pionnière dans la lutte contre la maltraitance animale en créant la Fondation Brigitte Bardot. Après quelques stages à la SPA, elle a défendu plusieurs idées en dénonçant par exemple l’importation de fourrures de jeunes phoques en France, une activité qui est devenue illégale grâce à sa prise de position.

Récemment, Brigitte Bardot avait lancé un appel contre la chasse à courre. En septembre dernier, elle a également lancé une campagne en faveur de l’adoption et contre les abandons d’animaux. Si elle a aujourd’hui disparu, nulle doute que sa fondation, aujourd’hui présente dans 70 pays, continuera de la représenter à travers le monde.