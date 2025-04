Les spectateurs Netflix finissent en larmes devant ce film « génial » à découvrir d'urgence

Porté par un casting solide, cette enquête tirée d’une histoire vraie a passionné les spectateurs sur Netflix. Ils vous la recommandent chaudement.

Amateurs de films policiers et d’enquêtes, nous avons ce qu’il vous faut et c’est sur Netflix. Si vous avez déjà regardé ce film inspiré de faits réels dont nous vous avons parlé ou ce documentaire de Guy Ritchie, n’attendez plus !

Il y a quelques années sortait sur les écrans de cinéma ce film américain tiré d’un fait réel lui aussi : l’attentat du marathon de Boston de 2013. Sauf que dans ce film, on y suit les policiers qui ont traqué durant plusieurs jours les deux responsables. Et pour les incarner, le réalisateur Peter Berg (Friday Night Lights) a fait appel à un casting de prestige.

Crédit photo : Lionsgate

Dans la peau du sergent de police, on retrouve Mark Wahlberg. Sur le terrain, et alors que toutes les forces de l’ordre poursuivent les terroristes, le spectateur fait également la connaissance de l’agent du FBI joué par Kevin Bacon et d’autres enquêteurs incarnés par J.K. Simmons (Whiplash) ou encore John Goodman (The Big Lebowski). Ce thriller prisé des spectateurs, c’est Traque à Boston (Patriots Day en VO), sorti en 2016.

Les spectateurs manquent de qualificatifs pour Traque à Boston

Crédit photo : Lionsgate

Traque à Boston n’est pas très connu en France. Pourtant, le film joue habilement sur le suspens, l’action et l’émotion sans jamais en faire trop. C’est ce savant mélange qui a largement plu aux abonnés de Netflix. Et pas que. Traque à Boston a récolté l’excellent score de 80% sur Rotten Tomatoes depuis sa sortie. Le National Board of Review l’a même classé dans le top 10 des meilleurs films de 2016.

Sur X, les spectateurs sont à court de louanges pour qualifier Traque à Boston :

« Je regarde enfin Traque à Boston et je ne pense pas avoir pleuré devant un film comme celui-ci depuis des années » ; « Je viens de regarder Traque à Boston… quel film génial ».

Outre la course-poursuite des enquêteurs, Traque à Boston est également émouvant et rend hommage aux premiers intervenants sur les lieux :

« Ce film mérite bien plus d'attention » ; « Étonnamment, il n'est pas aussi "chauvin" que je le pensais. Et Wahlberg livre l'une de ses meilleures performances » ; « Ce film est une véritable montagne russe. Une tragédie, une horreur. Mais le montage, la mise en scène et le jeu des acteurs sont impeccables » ; « C'est vraiment un excellent film et un exemple fantastique de reconstitutions fictionnelles des événements avec des images réelles via des caméras de sécurité dans les stations-service » ; « C’est le meilleur film du cinéaste Peter Berg à ce jour », peut-on encore lire sur Reddit.

Vous l’aurez compris, on ne saurait que trop vous conseiller Traque à Boston, mais faites vite, il quitte Netflix le 29 avril prochain.