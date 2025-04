Les spectateurs Netflix annulent leur abonnement après avoir vu cet épisode traumatisant de Black Mirror

Diffusée depuis le 10 avril sur Netflix, la nouvelle saison de Black Mirror ne laisse personne indifférent, notamment le premier épisode qui a fait fuir de nombreux abonnés de la plateforme.

Les utilisateurs de Netflix quittent massivement la plateforme après avoir regardé le premier épisode « traumatisant » de la saison 7 de Black Mirror. Généralement, les fans de Black Mirror savent à quoi s'attendre avec la série, car chaque épisode met en lumière la triste réalité de nos vies technologiques modernes, mais le premier épisode de la nouvelle saison, intitulé « Des gens ordinaires », va apparemment trop loin, même pour les fans les plus chevronnés.

Des dizaines de personnes se sont précipitées sur les réseaux sociaux pour déclarer qu'elles annulaient immédiatement leur abonnement à Netflix après l'avoir regardée. Sur Reddit, des téléspectateurs ont déclaré que la série les avait mis « très mal à l'aise » et qu'elle était « l'une des choses les plus horribles » qu'ils aient jamais vues.

Alors, que se passe-t-il réellement ? Si vous ne l’avez pas encore vu, on préfère vous prévenir que la suite de l’article contient des spoilers !

Crédit photo : Netflix

Un épisode trop proche de la réalité ?

L’épisode suit l'histoire d'un couple, Mike (Chris O'Dowd) et Amanda (Rashida Jones), dont les moyens de subsistance sont suspendus à l'équilibre d'une entreprise de soins de santé futuriste, Rivermind Technologies.

Lorsqu'Amanda tombe dans le coma et reçoit le diagnostic dévastateur d'une tumeur cérébrale en phase terminale, l'entreprise intervient pour lui offrir une seconde chance de vivre, en lui proposant une procédure révolutionnaire qui consiste à installer dans son cerveau un système de haute technologie qui la maintient en vie. Et comme toute chose, elle s'accompagne d'une redevance mensuelle.

Le cerveau d'Amanda, et donc son corps, doit rester dans un certain rayon du serveur du vendeur pour continuer à fonctionner, et la société continue à déplacer les poteaux du modèle d'abonnement qui laisse le couple constamment en train de lutter pour s'offrir la technologie.

Crédit photo : Netflix

Parmi les moments les plus sombres de l'épisode, Mike est poussé à faire des cascades humiliantes en direct pour de l'argent, tandis que l'abonnement d'Amanda tombe à un niveau basique, ce qui lui permet de perdre son apparence habituelle et de se transformer en un annonceur ambulant.

Les publicités deviennent si fréquentes que Mike se sent obligé d'accepter des cascades plus dégradantes pour obtenir de l'argent afin d'« améliorer » l'abonnement d'Amanda à « Rivermind Lux ».

Trop de publicités pour une seule vie !

Cette “descente aux enfers technologiques” a visiblement fait craquer plus d’un téléspectateur. Certains estiment qu'il était trop proche de la réalité :

"Cet épisode m'a complètement bouleversé. Je pense qu'il est encore plus effrayant quand on sait à quel point il est proche de la réalité. Nous avions des ad-tiers dans tout. Combien de temps faudra-t-il pour que le modèle de la publicité s'applique aux soins médicaux ?" "Ils ont légitimement mis un abonnement sur la vie" "Ils ont ensuite ajouté des publicités. C'est devenu de plus en plus bizarre et effrayant".

Nombreux sont ceux qui ont eu une réaction viscérale après l'avoir visionnée, allant de la crise de panique à la nausée.

"Cela m'a fait craquer pour les services par abonnement" "J'aimais cette émission lorsqu'elle semblait farfelue et fausse, maintenant elle est trop réaliste."

Dans une récente interview accordée à Radio Times, Brooker a commenté l'essor de l'IA en déclarant :

"Il n'y a pas un seul humain sur la planète qui n'éprouve pas un petit frisson de peur froide en voyant ce dont l’IA est capable.”

Cette fuite des abonnés est d’autant plus étrange qu’elle intervient alors que la plateforme Netflix vient d’augmenter le tarif de ses abonnements en France, entre 1,50 et 2 euros par mois.