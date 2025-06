« Un film brillant » : les spectateurs encouragent tout le monde à voir ce film de science-fiction déjà culte

Il y a des films qui parviennent à mettre tout le monde d’accord et celui que nous vous proposons aujourd’hui en est un bon exemple. Les spectateurs de Prime Video ne peuvent exprimer à quel point ils l’ont adoré.

La plateforme de streaming Prime Video recèle de films et séries cachés. Après cette comédie d’action avec Orlando Bloom qui vient de sortir ou cette mini-série western que les fans regardent en une journée, ruez-vous sur ce qui suit.

Dix-neuf ans après sa sortie, ce film de science-fiction est aujourd’hui un classique chez les cinéphiles. Il faut dire qu’à sa sortie, ce film britannico-américain a été un échec au box-office. Il lui aura fallu plusieurs années pour devenir culte et marquer tout un public.

Crédit photo : Universal Pictures

Vous l’avez peut-être devinez, il s’agit du célèbre film Les Fils de l’homme, réalisé par Alfonso Cuarón (Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban). Voici l’histoire de cette dystopie qui se déroule au Royaume-Uni en 2027 : « Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l'annonce de la mort de la plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population en émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte - un fait qui ne s'est pas produit depuis une vingtaine d'années - et devient par la même occasion la personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de sa protection… », renseigne Allociné.

Des spectateurs unanimes

Crédit photo : Universal Pictures

Naturellement, Les Fils de l’homme a été chaudement recommandé par la communauté des cinéphiles sur X. Il faut dire que le film ne laisse pas grand monde indifférent et que pour beaucoup, ce fut une expérience hors-norme. Voilà ce qui explique les notes excellentes que le long-métrage a reçues sur différents sites spécialisés.

Sur Rotten Tomatoes, Les Fils de l’homme a obtenu 92 sur 100. Tandis que sur Allociné, le film porté par Clive Owen et Julianne Moore obtient la très bonne moyenne de 4/5. Certains internautes avancent même que le film est supérieur au roman de P. D. James dont il est tiré, une prouesse ! « Les Fils de L'Homme est sûrement l'une des rares adaptations de roman à dépasser le matériau originel », selon cet internaute sur Allociné.

Dans l’ensemble, les fans de cinéma semblent unanimes sur l’impact et la qualité des Fils de l’homme, et ils n’ont pas caché leur admiration :

« Les Fils de l'Homme (2006) a peut-être été un échec au box-office, mais le temps a révélé qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre de science-fiction. Obsédant, urgent et de plus en plus pertinent chaque année » ; « [Les Fils de l’homme] est peut-être à juste titre aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films de son époque », (Rotten Tomatoes)

Un internaute se permet même un petit reproche malgré le brio incontesté du film :

« Sous la direction remarquable d'Alfonso Cuaron, Les Fils de l'Homme est un thriller magnifiquement filmé (avec de fantastiques séquences d'action en un plan), incroyablement interprété et complexe, débordant d'émotions et de suspense permanent. Certains éléments auraient mérité un peu plus de talent, mais dans l'ensemble, c'était un film brillant et extrêmement captivant », (Rotten Tomatoes)

Bonne nouvelle, si vous voulez voir ou revoir Les Fils de l’homme, le film est disponible sur Prime Video.