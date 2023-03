Célèbre pour ses rôles dans Harry Potter et Star Wars, l'acteur Paul Grant est décédé tragiquement à 56 ans

L’acteur, qui avait joué dans de nombreux films à succès, est décédé lundi 20 mars après avoir été victime d’un malaise devant la gare londonienne de King’s Cross.

Crédit : Facebook

À voir aussi

Paul Grant est connu des fans de cinéma pour ses apparitions dans des films à la popularité et au succès mondiaux tels que Harry Potter à l’école des sorciers, Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi ou encore Legend (1985), de Ridley Scott et Willow (1988), de Ron Howard.

Dans le premier volet de Harry Potter, Paul Grant interprétait un gobelin de la banque de Gringotts et le rôle d’un Ewok au côté de Harrison Ford et Carrie Fisher dans Star Wars.

Atteint de nanisme, l’acteur britannique est décédé des suites d’un malaise survenu jeudi 16 mars devant la gare anglaise de King’s Cross.

« Mon père était une légende à bien des égards »

Harry Potter. Crédit : Warner Bros.

Paul Grant, 56 ans, avait été retrouvé par la police puis transporté à l’hôpital où il avait été placé sous respirateur artificiel. Il avait été déclaré en état de mort cérébrale avant que son décès soit officialisé, lundi matin.

Paul Grant était père de trois enfants et sa fille, Sophie Jayne Grant, s’est confiée à The Sun : « Je suis dévastée. Mon père était une légende à bien des égards. Il apportait toujours le sourire sur le visage de tout le monde et était un fan inconditionnel de l’équipe d’Arsenal. Mon petit papa, je t’aime tellement fort. Dors bien ».