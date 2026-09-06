Noté 4,3 sur 5 sur Allociné, ce chef-d'oeuvre absolu est le film français préféré de Stephen King

Stephen King a révélé quels sont ses 22 films préférés, parmi lesquels se trouve un chef-d'œuvre culte du cinéma français des années 50.

Quand il s’agit d’horreur, Stephen King sait de quoi il parle. Que ce soit en littérature ou en cinématographie, l’écrivain a toujours un avis d’expert suscitant la curiosité de ses fans. Après avoir révélé ses personnages d’horreur préférés, Stephen King a listé ses films préférés. Et cette liste est très internationale, allant du Mexique à la Norvège, en passant par Hollywood et donc le cinéma français.

Ainsi, dans son top 20 très personnel, Stephen King a mis en lumière un chef-d'œuvre culte du cinéma français des années 50. Il s’agit du film “Les Diaboliques”, réalisé par Henri-Georges Clouzot et sorti en 1955.

Ce long-métrage iconique raconte le sombre destin de Christina et Nicole, la première étant la femme et la seconde la maîtresse de Michel Delasalle (Paul Meurisse), le directeur d'une institution destinée à l'éducation des jeunes garçons.

Un jour, elles s'associent pour tuer cet homme. Mais quelques jours après cet homicide, le corps de Michel disparaît...

Au casting des Diaboliques, Vera Clouzot, qui prête ses traits à l'épouse du directeur, et Simone Signoret dans la peau de Nicole, l'amante de ce dernier.

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On retrouve également l'acteur Charles Vanel, Michel Serrault, Jean Lefebvre et même Johnny Hallyday, âgé de douze ans à l'époque, et qui incarnait un élève de l'établissement, non crédité au générique.

Stephen King, grand fan de Henri-Georges Clouzot

Ce long-métrage est considéré comme l'un des dix meilleurs thrillers français, à tel point que les spectateurs AlloCiné lui ont attribué l'excellente moyenne de 4,3 sur 5 (sur 8 040 notes et 239 critiques publiées sur le site).

D'ailleurs, Stephen King semble porter Clouzot dans son cœur, puisque son œuvre préférée par excellence est adaptée d'un autre film de ce cinéaste, comme il l'avait confié aux journalistes de The Express et Far Out Magazine :

"Mon film préféré de tous les temps, et cela pourrait vous surprendre, est Sorcerer, le remake par William Friedkin du chef-d'œuvre d'Henri-Georges Clouzot, Le Salaire de la peur (1953)."

Ces deux longs métrages sont adaptés du même roman de Georges Arnaud. Celui réalisé par Henri-Georges Clouzot est incarné par Yves Montand et Charles Vanel, tandis que l'autre, sorti vingt ans plus tard, est joué par Roy Scheider et Bruno Cremer. Une chose est sûre : Stephen King connaît bien ses classiques.