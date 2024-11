Johnny Depp se confie sur cette scène de baiser gênante avec Keira Knightley à cause de leur énorme écart d'âge

À travers une interview, Johnny Depp a évoqué comment il avait vécu la scène du baiser avec Keira Knightley, alors qu'elle était 22 ans plus jeune que lui, dans le second volet de la saga cinématographique “Pirates des Caraïbes”.

Au cinéma, les intrigues amoureuses qui sont écrites pour des personnages peuvent parfois mettre mal à l’aise les acteurs et actrices qui les interprètent. Surtout quand l’écart d’âge est important.

C’est ce qu’a révélé Johnny Depp dans une interview accordée à The Standard en 2012. Dans la saga Pirates des Caraïbes, le personnage de Jack Sparrow, interprété par l’acteur, est impliqué dans un triangle amoureux avec deux autres personnages : celui d’Elizabeth Swann, interprétée par Keira Knightley, et celui de Will Turner, incarné par Orlando Bloom.

Lors du tournage du premier volet, sorti en 2003, Keira Knightley n’est pourtant âgée que de 17 ans, quand Orlando en 25 et Johnny Depp en a 39. Cependant, le triangle amoureux se matérialise surtout dans le second opus, sorti trois ans plus tard. Dans ce film, le personnage de Johnny Depp et celui de Keira Knightley partagent une scène de baiser.

Crédit photo : Disney

Une scène qui a embarrassé l’acteur à cause de l’écart d’âge qui le séparait de sa partenaire de jeu :

“Embrasser quelqu’un avec qui vous n’avez pas de relation amoureuse est toujours gênant, mais le fait que Keira ait vingt ans de moins que moi a rendu la chose infiniment plus gênante. Malgré tout, elle a bien réagi et nous avons fait ce que nous avions à faire”.

Keira Knightley évoque un moment fantastique

Ce moment n’aurait été gênant que pour Johnny Depp puisque Keira Knightley en a gardé un excellent souvenir comme elle le confiait à TMZ en 2006, lors de la promotion du film. Elle raconte même l'avoir réclamé.

“Je lui disais 'Donne-moi un baiser, juste un baiser'. Je l'ai eu et c'était bien, vraiment très bien même. Je ne pouvais pas rêver d’une meilleure scène de baiser avec Johnny Depp. En fait, je crois que la fille de 14 ans que j’étais glapissait de plaisir. C’était fantastique ! Qu’est-ce qu’une fille peut demander de plus ? J’ai Johnny Depp et Orlando Bloom et je peux les embrasser tous les deux. C’est merveilleux”.

Crédit photo : Getty Images

Âgée de 20 ans à l’époque, Keira Knightley n’a donc pas boudé son plaisir, ce qui semblait donc moins évident pour Johnny Depp à cause de leur écart d’âge. Paradoxalement, l’acteur se mettra, quelques années plus tard, en couple avec Amber Heard, malgré leurs 23 ans d’écart.