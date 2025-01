Une arnaque en ligne utilise l'identité de Johnny Depp, l'acteur pousse un coup de gueule et prévient ses fans

Utilisé à des fins d’escroquerie sur les réseaux sociaux, Johnny Depp a publié un communiqué afin de prévenir ses fans de ne pas tomber le piège qui a fait de nombreuses victimes.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Johnny Depp est associé à une arnaque qui sévit sur les réseaux sociaux. En 2022, l’acteur avait déjà averti ses fans de ne pas tomber dans le piège mais il semblerait que des escrocs aient trouvé une nouvelle manière d’usurper son identité.

Bien malgré lui, Johnny Depp figure sur une liste de célébrités les plus fréquemment utilisées dans les arnaques en ligne. Sur Instagram, l’acteur a publié un nouveau message d’avertissement à destination de ses fans :

“Malheureusement, il a été porté à ma connaissance que des escrocs en ligne intensifient leurs efforts pour tromper mes fans et mes supporters. Dans le cadre de leurs tactiques, ils créent de multiples faux comptes sur les réseaux sociaux et des adresses e-mail se faisant passer pour moi et les membres de mon équipe”