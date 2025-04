Johnny Depp méconnaissable, son nouveau look cheveux gris et barbe blanche surprend les internautes

Johnny Depp est apparu dans une photo, relayée depuis par de nombreux médias, avec une apparence transformée. Il n’y a pas à dire, son nouveau look à fait réagir les internautes.

Mardi 15 avril, le monde s’est réveillé avec une photo inédite de Johnny Depp. L’acteur star de Pirates des Caraïbes apparaît en costume bleu marine, debout à un bar et un verre à la main. Mais ce qui surprend le plus dans cette photo relayée par Variety est son apparence : Johnny Depp arbore des cheveux longs et une barbe grisâtres.

On est donc bien loin de sa chevelure brune. Cependant, ce changement de look n’est pas dû au hasard. La transformation physique de Johnny Depp s’inscrit dans le cadre d’un rôle, celui qu’il tient pour son prochain film Day Drinker.

Crédit photo : Why Not Productions

Trois ans après son procès très médiatisé l’opposant à son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp est resté discret sur les écrans. En 2023, il est apparu dans le film français Jeanne du Barry de Maïwen. Il y incarne Louis XV. Day Drinker marque donc son grand retour au cinéma américain.

Le retour de Johnny Depp provoque des débats houleux sur les réseaux sociaux

Crédit photo : Walt Disney Pictures

Pour l’occasion, Johnny Depp retrouve Penélope Cruz avec laquelle il a déjà partagé l’affiche dans Blow, Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence et Le Crime de l’Orient-Express. Le film est réalisé par Marc Webb à qui l’on doit 500 jours ensemble et le controversé Blanche-Neige.

Dans ce film, Johnny Depp joue l’étrange invité d’un yacht qui, avec la barmaid (Madelyn Cline), va se retrouver mêlé à une criminelle (Penélope Cruz). Depuis la sortie de cette photo, les réactions sont très contrastées sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes critiquent le retour de l’acteur à Hollywood. Et ils ne sont pas tendres :

« Johnny Depp revient à Hollywood pour un film sur l'alcool. C'est logique… » ; « Aïe, j’ai soudainement moins de respect pour Madelyn et Penelope » ; « Johnny Depp, Brad Pitt, Armie Hammer, Jonathan Majors. Ils continuent d'avoir des secondes chances. Est-ce qu’on peut arrêter de leur en donner ? » ; « J’aimerais que la cancel culture soit réelle » ; « Il est plus beau avec les cheveux gris, mais je le déteste quand même » ; « Il ressemble à une version plus ancienne et ratée de George Clooney », peut-on lire.

Crédit photo : Lionsgate via Variety

Malgré l’amertume qu’il provoque chez certains, Johnny Depp peut néanmoins toujours compter sur des fans fidèles :

« Johnny Depp est un véritable artiste, il donne toujours tout ce qu'il a dans chaque rôle qu'il accepte ! » ; « Il est toujours aussi sexy avec les cheveux gris » ; « Cet homme ne peut tout simplement pas être moche… J’en suis maintenant convaincue » ; « Il n’a pas été aussi beau depuis des années » ; « Wow, je ne l’avais pas reconnu, il est tellement beau avec les cheveux gris », écrivent les internautes.

Que ce soit son physique ou son retour au cinéma, Johnny Depp ne laisse personne indifférent.