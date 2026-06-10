Après 13 ans d'attente, Scary Movie 6 explose le box-office dès sa première semaine avec un démarrage record

À l'affiche depuis une semaine, Scary Movie 6 cartonne au box-office et réalise l'un des meilleurs démarrages de cette franchise culte.

Treize ans après le dernier opus, la saga parodique Scary Movie a fait son retour au cinéma, le mercredi 3 juin.

Réalisé par Michael Tiddes et écrit par les frères Wayans, Scary Movie 6 connaît un excellent démarrage au box-office.

Un retour triomphal confirmant l'attachement du public à cette franchise culte, qui a marqué les années 2000 avec son humour trash et ses sketchs sans limites.

Crédit Photo : Paramount

Scary Movie signe un démarrage record

Cette nouvelle relecture humoristique de Scream était très attendue par les fans de la première heure.

Pourtant, tout n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices. Et pour cause : la première bande-annonce avait froissé une partie de la gen Z. C'est une blague visant les personnes non binaires qui avait mis le feu aux poudres.

Face à la polémique, le producteur du film avait répondu en affirmant qu'il se moquait d'offenser les spectateurs et que son objectif était de faire rire tout le monde. Une chose est sûre : cette comédie attire de nombreux spectateurs et les chiffres donnent le tournis.

Pour son week-end d’ouverture, Scary Movie 6 a récolté 105,5 millions de dollars au box-office mondial, dont 55 millions aux États-Unis. Un démarrage impressionnant au regard de son budget de 30 millions de dollars, selon les chiffres dévoilés par le magazine américain Variety.

Dans le détail, ce nouvel épisode signe le meilleur lancement de la franchise en Amérique du Nord.

Reste désormais à savoir si le long-métrage parviendra à dépasser le score de l’original Scary Movie, qui a généré 278 millions de dollars de recettes mondiales.

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Les fans de la première heure au rendez-vous

Du côté des critiques spectateurs, les plus nostalgiques saluent cette proposition sans foi ni loi. Sur le site spécialisé Allociné, un internaute enthousiaste a écrit à propos de Scary Movie 6 :

« Scary Movie arrive avec une philosophie simple : se moquer de tout le monde et de tout. Aucun sujet n’est épargné, aucune cible n’est sacrée, et c’est précisément ce qui fait le charme de la saga depuis ses débuts », a-t-il indiqué.

Crédit Photo : Paramount

De son côté, cet utilisateur recommande de voir le film lors d’une soirée entre amis, un verre à la main. De quoi passer un excellent moment tout en se bidonnant devant l’écran.

Parmi les avis mitigés, la presse critique reconnait que le film conserve de nombreuses qualités, mais regrette le fait que son « humour ne paraît pas aussi frais qu’autrefois », résume par exemple site Next Best Pictures.

Et vous, qu’en pensez-vous ?