Scary Movie 6 va se moquer de tout le monde et son producteur se fiche qu'il offense le public

Plus de dix ans après le dernier épisode, Scary Movie va faire son grand retour dans nos salles. Pour cette occasion, le scénariste et comédien Marlon Wayans a prévenu : il se fiche que les blagues du film offensent le public.

Une génération entière a grandi avec la saga parodique Scary Movie. Bonne nouvelle pour les fans, puisqu’un sixième opus est attendu pour l’été 2026. Pour cette occasion, des acteurs emblématiques des premiers films vont faire leur retour. Parmi eux, on peut citer Anna Faris, Regina Hall et Marlon Wayans. L’acteur est également producteur et co-scénariste avec son frère Shawn.

Quand il s’agit de confectionner un scénario comique rempli de parodie, les frères Wayans ne font pas dans la dentelle. Ainsi, ils n’ont pas peur de déranger et d’aller contre certaines tendances du moment.

Se moquer de tout le monde peu importe le prix

Dans Scary Movie 6, les blagues seront plus grosses, plus drôles et plus inclusives, selon les frères Wayans. Pourtant, Marlon et Shawn l’assurent, ils n’hésiteront pas à écrire des choses jugées controversées de nos jours.

Marlon a ainsi promis aux fans de la saga horrifico-parodique se moquera de tout le monde mais qu’il s’en fiche si quelqu’un est offensé.

« C'est toujours comme ça qu'on fait. On veut juste faire rire tout le monde et on se fiche de votre sensibilité. Même les personnes sensibles ont besoin de rire d'elles-mêmes. Sachez qu'on ne se moque pas seulement de vous, vous avez l'occasion de rire des autres. Quand on a fait FBI : Fausses blondes infiltrées, on s'est moqué de tout le monde, on s'est moqué des Noirs, on s'est moqué des Blancs, on s'est moqué des Hispaniques. C'est notre truc. On se moque du monde, on le prend à la légère », a-t-il fait savoir dans des propos relayés par Fandow Fire.

Le comédien précise toutefois ne pas vouloir offenser le public pour le plaisir. Il souhaite pouvoir rire de tout avec tout le monde :

« Ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour faire rire. On peut offenser des gens ici et là, mais bon, toutes les blagues ne font pas mouche. Mais si vous racontez une blague et que 100 personnes rient et qu'une seule quitte la salle, c'est quand même une bonne blague. »

Vous êtes prévenu.

Le public sera-t-il de son avis ? Le risque sera-t-il payant ? Réponse le 10 juin 2026, date de sortie de Scary Movie 6 dans nos salles.