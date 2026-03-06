“Les blagues sur le genre ne sont pas drôles“ : Scary Movie 6 offense la gen Z avec son trailer osé

La bande-annonce de “Scary Movie” est sortie et, comme l’avaient annoncé les producteurs, elle fait déjà des vagues. C’est le cas auprès de la génération Z, offensée par le teaser.

Après des années d’attente, “Scarie Movie 6” est attendu avec beaucoup d’impatience par les fans. Pour les faire patienter avant la sortie, la première bande-annonce a été dévoilée et une chose est sûre : elle risque de choquer !

Les producteurs du film avaient annoncé que “Scarie Movie 6” allait “se moquer de tout le monde, même si cela doit offenser”. En effet, plusieurs sujets sensibles sont abordés dans le film, sur le ton de l’humour, et on en voit déjà plusieurs dans la bande-annonce comme l’utilisation des pronoms par les personnes non-binaires, le racisme, la politique américaine ou encore la communauté LGBT.

“La blague est juste tellement mauvaise”

Cette bande-annonce a déjà été vue plus de 3 millions de fois et comme les producteurs l’avaient annoncé, elle n’a laissé personne indifférent. C’est notamment le cas de la génération Z, qui regroupe les jeunes nés entre 1995 et 2009, qui a été offensée par cette bande-annonce.

Crédit photo : FilmsActu / YouTube

C’est ce que l’on peut voir dans les commentaires sur les réseaux sociaux. La nouvelle génération semble ne pas pouvoir rire de tout. Sur Reddit, les internautes ont notamment été gênée par la première blague de la bande-annonce, qui cible les pronoms utilisés par les personnes non-binaires.

La suite après cette vidéo “C’est juste pas original”, “Les blagues sur le genre ne sont pas drôles”, “La blague est juste tellement mauvaise”, “La franchise a toujours été ringarde et d’après la bande-annonce, il semble qu’ils restent fidèles à leur style, avec des références plus modernes”, peut-on lire sur Reddit.

Une blague “transphobe”

Sur X, un tweet a également été publié à ce sujet, affirmant que ce film était transphobe. Bien que la publication ait été supprimée, elle est rapidement devenue virale et de nombreux commentaires ont afflué dans son sens.

Crédit photo : FilmsActu / YouTube

Si de nombreux jeunes ont été offensés par cette bande-annonce, les générations plus anciennes sont quant à elles ravies de ce nouveau film et n’hésitent pas à se moquer des jeunes, jugés trop sensibles.

“On voit déjà les coincés, laissez-nous replonger dans notre jeunesse”, “S’ils sont déjà offensés par une bande-annonce, ils sont pas prêts”, “Le mec il ose. Rien qu’avec la bande-annonce il est certain que son film va cartonner, je l’attends avec impatience”, “J’ai hâte de voir tous les biens pensants qui vont vouloir boycotter le film parce que du coup, ils vont lui faire une publicité incroyable”, peut-on lire sur Facebook.

“Scary Movie 6” sortira au cinéma le 10 juin prochain et une chose est sûre : ce film ne laissera personne indifférent !