Scary Movie 6 : «tant pis si vous êtes offensés», la première bande-annonce se lâche et tape sur tout le monde

On l’attendait avec impatience et il revient à point nommé. Scary Movie 6 vient de dévoiler sa première bande-annonce et elle ne s’épargne rien ni personne. Fous rires garantis.

Une comédie parodique culte de retour

La dernière fois qu’on a vu un film Scary Movie au cinéma remonte à treize ans. C’était en 2013 avec Scary Movie 5. Les fans attendaient une suite avec impatience et ils sont désormais servis. En effet, la comédie parodique d’horreur est de retour pour une nouvelle aventure qui promet. Et alors que ses producteurs avaient récemment promis que le film Scary Movie 6 se moquera de tout le monde, même si cela doit offenser, on comprend aujourd'hui pourquoi !

La première bande-annonce vient d’être dévoilée et elle comptabilise déjà plus de 3 millions de vues depuis sa mise en ligne hier. Les fans se réjouissent de retrouver le casting originel avec Anna Faris, Regina Hall ou encore Marlon Wayans. Ce dernier officie d’ailleurs au scénario avec ses frères Shawn et Keenen Ivory, comme c’était déjà le cas pour les premiers films. Et on peut dire que le trio a pris du plaisir.

Des fans ravis de retrouver Scary Movie au cinéma

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, les frères Wayans ne se refusent rien. Ils tapent sur tous les sujets de société : les pronoms des personnes non-binaires, le racisme, la politique américaine, la communauté LGBT…

De plus, on retrouve des références à de nombreux films d’horreur et d'épouvante de ces dernières années. En plus de Scream, Scary Movie 6 parodie Terrifier, Sinners, Megan, Mercredi, Smile ou le succès de l’été 2025, Évanouis. Avec, toujours en prime, une bonne dose de rigolade qui devrait décomplexer tout le monde.

« J'ai extrêmement hâte ! Le retour de l'humour des années 2000 » ; « J'arrivais pas à en faire le deuil, ouf ! » ; « Oh mon Dieu ! J’ai tellement hâte de le voir au cinéma » ; « De l'humour osé comme on l'aime merci scary movie », s'enthousiasment les internautes sur Youtube.

Les fans de la franchise devront encore patienter un peu avant de rire aux éclats. Scary Movie 6 sortira au cinéma le 10 juin prochain.