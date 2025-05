Se sentant “trahie” par Kevin Costner, une cascadeuse du film “Horizon” porte plainte pour une scène de viol forcée

Devyn LaBella, une cascadeuse, a porté plainte contre Kevin Costner et la production du film “Horizon” pour avoir été forcée à tourner une scène de viol, sans la présence d’un coordinateur d’intimité.

Une année après la sortie du premier volet de la saga américain “Horizon”, réalisé par Kevin Costner, la production de l’épisode 2 se retrouve au coeur d’un grave scandale. Selon The Hollywood Reporter, Devyn LaBella, une cascadeuse, a déposé plainte pour discrimination sexuelle, harcèlement et création d’un environnement de travail hostile.

Embauchée pour doubler le personnage incarnée par Ella Hunt, Devyn LaBella estime avoir été forcée de tourner une scène de viol qui n’était pas prévue au scénario. En outre, elle estime avoir été éjectée des tournages suivants après s’être plainte auprès des équipes du film.

Selon sa plainte, le contrat négocié au préalable prévoyait le tournage de scènes de nu et de violences sexuelles en présence d’un coordinateur d’intimité. Si le tournage de certaines scènes n’ont pas posé de problème, celui d’une autre scène lui aurait été imposé. En effet, elle indique que Kevin Costner l’aurait forcé de remplacer Ella Hunt pour une scène brutale de viol dans une charrette.

Crédit photo : New Line Cinema

Une scène que l’actrice principale avait refusé de jouer, choquée par la scène, qui aurait été rajoutée hors contrat par Kevin Costner. C’est quand Ella Hunt a quitté le plateau que Devyn LaBella aurait été appelée en renfort pour la remplacer, sauf qu’elle ne savait pas à quoi s’attendre.

Ce jour-là, allongée sur le dos, à l’arrière d’un chariot de cow-boy, Devyn LaBella ne sait pas ce qui l’attend, selon sa plainte. Son collaborateur, l’acteur Roger Ivens « a violemment soulevé la jupe de Mme LaBella comme s’il essayait de la pénétrer contre son gré ».

Le comédien l’aurait alors maintenue immobile durant cette scène qui n’aurait pas été répétée. Une séquence qui aurait été tournée en l’absence du coordinateur d’intimité du plateau et diffusé en direct sur des écrans visibles par toute l’équipe.

Crédit photo : Devyn LaBella

Selon la plainte, alors que Kevin Costner oubliait de dire « action » ou « CUT ! », Devyn LaBella aurait été maintenue par son collègue dans cette pose dégradante, même quand rien n’était tourné. Toujours selon la plaignante, les costumiers n’auraient pas pris soin de lui fournir les sous-vêtements adaptés à cette scène qui dévoile son intimité.

Selon sa plainte, l’actrice, qui était alors « terrifiée », aurait exposé son malaise à l’équipe du tournage qui lui aurait intimé de rejoindre sa caravane. Elle y serait restée plusieurs jours sans plus rien jouer.

« Ce jour-là, j’ai été laissée à découvert, sans protection et profondément trahie par un système qui promettait sécurité et professionnalisme. Ce qui m’est arrivé a brisé ma confiance et a changé à jamais ma façon d’évoluer dans ce secteur. »