Des figurants de 16 à 80 ans recherchés pour le tournage d'un film avec Artus et Julia Piaton

Avis aux passionnés du cinéma français : des figurants sont recherchés pour le tournage d'un film avec les acteurs Artus et Julia Piaton.

Après « Un p'tit truc en plus », « La Pampa » ou encore « Chien 51 », Artus sera bientôt à l’affiche du prochain film du réalisateur Michel Leclerc : une comédie d’époque intitulée « Les Caprices de l’Enfant Roi ».

Crédit photo : Cine Nomine

Pour ce rôle, l’humoriste donnera la réplique à l’actrice Julia Piaton, vue récemment dans « Le Mélange des genres» et « Une pointe d’amour ». La comédienne est aussi un visage bien connu des fans de la série « Family Business » sur Netflix.

Crédit Photo : Netflix.

Si le synopsis officiel de ce nouveau long métrage n’a pas encore été dévoilé, on sait néanmoins que le tournage aura lieu cet été, entre le 16 juin et le 4 juillet 2025, dans les départements de la Sarthe et du Maine-et-Loire, nous apprend Angers Info.

Pour les besoins du film, l’équipe de production a lancé un casting pour trouver des doublures, des silhouettes, ainsi que des figurants.

Crédit Photo : iStock

Quels sont les profils recherchés ?

Dans le détail, la production recherche deux doublures corporelles. Comme le détaillent nos confrères, la première est celle de Louis XIV jeune. Le profil recherché est le suivant : un adolescent âgé de 16 ans brun aux cheveux bouclés et doté d’un visage enfantin. Côté taille, celui-ci doit mesurer 1m47.

La deuxième doublure, quant à elle, correspond à une main d’homme. Celle-ci doit être capable d’écrire à l’encre et à la plume.

Pour les silhouettes, l’équipe du film est en quête de femmes et d’hommes âgés de 18 à 60 ans. Ils prêteront leurs traits à divers personnages, comme des notables, un prêtre et des musiciens.

Crédit Photo : iStock

Pour «Les Caprices de l’Enfant Roi », la production cherche des figurants aux physiques atypiques pour jouer des palefreniers, cavaliers confirmés, jardiniers, etc.

Attention, les hommes devront obligatoirement avoir des cheveux longs ou mi-longs et une barbe. De leur côté, les femmes devront se présenter avec des cheveux naturels. Enfin, les tatouages et les piercings ne sont pas autorisés.

Selon les informations d’Angers Info, le casting physique se déroulera les mardi 20 et mercredi 21 mai au Mans, plus précisément au 2 rue de la Fonderie. Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent envoyer un message à cette adresse : [email protected].

Bonne chance !