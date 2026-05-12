« Ridicules » : les stars d'OnlyFans sont vexées par les scènes « caricaturales » de Sydney Sweeney dans Euphoria

La saison 3 d'Euphoria continue d’attiser les foudres des spectateurs. Désormais, c’est aux stars d’OnlyFans d’intervenir et de critiquer les scènes à caractère s3xuel de Sydney Sweeney.

La saison 3 de Euphoria au coeur des critiques

Sydney Sweeney est le centre de l’attention dans la troisième et ultime saison d'Euphoria. Non pas pour ses talents d’actrice, mais pour des scènes polémiques qui attisent la colère des fans.

Dans la série à succès de HBO, son personnage, Cassie, se lance dans la production de contenu pour adultes sur OnlyFans afin de financer son mariage. De ce fait, elle se met en scène dans des situations sexualisées et souvent outrancières.

Le parfait exemple étant celui où Cassie se déguise en bébé ou en chien avec oreilles et laisse comme accessoires. Sauf que ces situations sont vivement critiquées par les vraies créatrices de contenu de la plateforme.

Une représentation fausse du milieu par Hollywood

Crédit photo : HBO

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Variety a ainsi interrogé diverses personnalités qui n’hésitent pas à tacler ces scènes. Sydney Leathers, présente sur OnlyFans depuis 2017, les qualifie de « ridicules » et « caricaturales ». Elle explique notamment que la plateforme pour adultes interdit l’age-play, cette pratique qui implique ou imite des mineurs dans les contenus.

Pour l’ancienne actrice de la série Incorrigible Cory, Maitland Ward, c’est même « profondément dérangeant. » Celle qui est devenue une star sur OnlyFans fustige la série de Sam Levinson, auteur et réalisateur : « Ça nourrit l’idée que les travailleuses du sexe n’ont aucune morale et feraient n’importe quoi pour de l’argent. Et Hollywood transforme ça en blague. Moi, ça ne me fait pas rire. »

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Cependant, le but était de « casser l’illusion » afin de provoquer le gag, s’est justifié Sam Levinson dans les colonnes de The Hollywood Reporter. Une justification qui n’a pas convaincu les principales intéressées qui estiment que ces scènes sont « des fantasmes écrits par des mecs dans une salle d’auteurs. »

Enfin, dans Euphoria, l’ascension de Cassie semble rapide. Seulement, il en est autrement dans la vraie vie, complète une autre créatrice, Alix Lynx. Pour ces femmes, Hollywood est à côté de la plaque quand il s’agit de représenter leur profession. Pas sûr que les trois épisodes restants parviennent à effacer les critiques acerbes reçues jusqu’à maintenant.