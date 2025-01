Au lendemain de la sortie du nouveau film d'Houda Benyamina, les critiques et le public sont partagés.

Annoncé comme l'une des surprises potentielles de ce début d'année 2025, « Toutes pour une » - qui propose une version féminine inédite des trois mousquetaires - est sorti ce mercredi 22 janvier dans les salles obscures françaises.

Le pitch ? Sarah, femme morisque retenue prisonnière, est libérée de ses geôliers, par trois mousquetaires (Athos, Porthos et Aramis), alors qu'elle s'apprête à être expulsée du Royaume de France. Redevable de ses sauveurs, elle décide de se joindre à ces derniers, mais elle découvre, non sans surprise, qu'ils sont en réalité des... femmes travesties en homme.

Portée par un casting de choix, avec notamment deux actrices césarisées (Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena), cette énième adaptation du mythique roman d'Alexandre Dumas, revisité à la sauce féministe par la réalisatrice Houda Benyamina, avait tout pour attirer la curiosité. Du moins sur le papier, car au lendemain de sa sortie, le long-métrage ne semble pas avoir convaincu le public, ni la critique.

Que vaut le film « Toutes pour une » d'Houda Benyamina

Première indication et pas des moindres, le film n'obtient pour l'instant qu'une mauvaise note (1,2/5) sur le site de référence AlloCiné, qui fait office de baromètre sur la toile. Si les internautes ne semblent pas emballés, il en est de même pour certains médias qui ne sont pas tendres.

Ainsi, « rien ne va » pour le Huff Post qui dépeint le film comme une « tempête embarrassante » dans laquelle la réalisatrice Houda Benyamina « s’emmêle dans les dialogues, l’histoire et le ton ». Selon le site web, « seule une actrice sort la tête de l’eau (...) Déborah Lukumuena ». Mais le média considère que l'on est tout de même « à la limite du grotesque », en termes d'interprétation.

Le son de cloche est sensiblement le même chez nos confrères de Libération, lesquels soulignent que « l’intrigue est réduite à pas grand-chose ». « La promesse est engageante mais le film, lui, est étrangement atone et inoffensif », affirme ainsi Didier Péron, rédacteur en chef adjoint Culture du quotidien, qui qualifie le film de « coup d’épée dans l’eau ». Le Monde évoque, pour sa part, un « objet parfaitement prévisible et formaté », avec des actrices « qui se donnent beaucoup du mal pour donner un peu d’épaisseur à cette dissertation ».

Crédit photo : Easy Tiger

De son côté, Le Point n'y va pas par quatre chemins et considère le film comme « raté », soulignant que la réalisatrice « Houda Benyamina se prend les pieds dans le tapis et dénature Alexandre Dumas ». L'hebdomadaire fustige par ailleurs des actrices qui « ne sont jamais crédibles » et évoque un long-métrage qui « navigue à vue, sans jamais savoir ce qu'il veut être ». Le film est « assurément un ovni, mais on s'en serait bien passé », conclut, cinglant, le magazine.

Crédit photo : Easy Tiger

Seul le Parisien semble avoir (un peu) apprécié en insistant sur le fait que ce film est avant tout « une parodie féministe et délirante ». Soulignant le style décalé et teinté de « grosse potacherie », le journal affirme ainsi que « certaines scènes valent le détour » et que « les comédiennes sont toutes formidables d’audace et d’humour ».

Cette critique a au moins le mérite de proposer une approche différente et suggère qu'il faut peut-être aborder le film sans réelles attentes et avec un regard décalé.