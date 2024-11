Les Trois Mousquetaires deviennent des femmes dans « Toutes pour une », bientôt au cinéma

Prévu pour janvier 2025, le prochain film de la réalisatrice Houda Benyamina risque de faire jaser. On vous explique.

Au rayon des œuvres littéraires les plus adaptées au cinéma, « Les Trois mousquetaires » occupe une place de choix.

Le plus célèbre des romans d'Alexandre Dumas a en effet connu plus de 35 adaptations cinématographiques. La dernière en date, dans laquelle Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris et Pio Marmaï partageaient l'affiche, a d'ailleurs connu un succès retentissant en 2023.

Crédit photo : iStock

Les femmes prennent le pouvoir dans « Toutes pour une »

Source intarissable pour le septième-art, l'ouvrage de cape et d'épée va de nouveau être porté à l'écran en 2025 avec, cette fois, un scénario pour le moins surprenant qui, à n'en pas douter, ne laissera personne indifférent.

Réalisé par Houda Benyamina - dont le précédent film « Divines » (2016) avait remporté 3 Césars -, cette nouvelle adaptation (intitulée « Toutes pour une ») propose un récit revisité avec des... femmes mousquetaires. Une version 100 % féminine incarnée par les actrices Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Daphné Patakia et Sabrina Ouazani.

Dans la bande-annonce, dévoilée le 22 novembre, on peut ainsi voir ce quatuor en action dans de nombreuses scènes de combat. Ces mousquetaires d'un nouveau genre doivent venir en aide à la Reine de France (incarnée par l'actrice Georgina Amorós). Pour mener cette mission à bien, elles doivent se faire passer pour des hommes et sont contraintes de dissimiler leur véritable identité avec des bandages sur la poitrine, mais aussi de fausses moustaches et des perruques.

L'intrigue de « Toutes pour une » suit d'abord une jeune fille prénommée Sarah (Oulaya Amamra), que l'on identifie rapidement comme le pendant féminin de d'Artagnan. Emprisonnée, cette dernière est libérée par trois femmes déguisées en homme et qui ont intégré le corps royal des mousquetaires. Séduite par leur audace et leur code d'honneur, elle décide de se joindre à elles, contribuant ainsi à leur combat pour la justice et la liberté.

Tout comme dans l'œuvre originale, on devrait retrouver des personnages clés du roman, tel que le cardinal Richelieu par exemple.

Cette nouvelle version, que certains qualifient déjà de « woke » (comme on peut le voir sur les captures ci-dessous) sortira en salles le 22 janvier 2025.