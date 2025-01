“Un p'tit truc en plus” : Artus dévoile une scène inédite coupée au montage

Récompensé lors de la cérémonie des Bravo d’Or sur France 2, Artus a dévoilé une petite surprise : une scène inédite coupée au montage de son film “Un p’tit truc en plus”.

Ce fut le carton ciné de l’année 2024 ! Avec près de 11 millions d’entrées, le film “Un p’tit truc en plus” réalisé par Artus a redonné ses lettres de noblesse à la comédie populaire française au point de se hisser à la neuvième place des plus gros cartons français de tous les temps.

Le mercredi 1er janvier, France 2 a diffusé une émissions spéciale, avec Nagui aux manettes, à l’occasion de la cérémonie des Bravo d’Or. Artus a été honoré en recevant le Bravo d’or du film 2024. Une récompense qui lui a permis de dévoiler une belle surprise au public.

Crédit photo : Cine Nomine

En effet, le comédien et réalisateur a dévoilé une scène inédite du film qui a été coupée au montage. La scène en question n’a pas été diffusée dans son intégralité puisqu’elle dure en réalité 27 minutes.

Un succès populaireincroyable

Dans l’extrait diffusé, on retrouve le casting du film embarqué dans un jeu de dégustation à l’aveugle. On y voit notamment Artus, alias Sylvain, et Clovis Cornillac, son faux éducateur, avec les yeux bandés. Ils tentent de reconnaître les bouchées données par les autres comédiens.

Le Bravo d'Or du cinéma est attribué à "Un p'tit truc en plus" par Artus ! Il nous partage une scène coupée exclusive du film



Pour suivre la cérémonie https://t.co/9gAS9ZOTDz #LesBravosdOr pic.twitter.com/7hTxcKrAbA — France tv (@FranceTV) January 1, 2025

C’est à ce moment-là que la police débarque, provoquant la panique chez le père et le fils en cavale. Comédie oblige, le comique de situation révèle que les policiers venaient finalement pour ramener Marc, incarné par Marc Riso, l’éducateur oublié plus tôt dans la journée au moment des courses. De quoi nous donner un petit bonus et de démarrer la nouvelle année du bon pied sur le ton de l’humour.