«Suspense insoutenable» : ce thriller espagnol est n°1 sur Netflix dans le monde

Le 20 février, un nouveau film est entré dans le catalogue de Netflix. Peu de temps après sa sortie, ce thriller psychologique espagnol s’est hissé en première position des programmes les plus vus sur la plateforme.

Netflix met régulièrement son catalogue à jour pour faire découvrir des nouveautés aux spectateurs. Certaines productions rencontrent un grand succès comme le film brésilien “State of Fear” ou encore la saison 3 de “The Night Agent”, qui cartonne avec 91% d’avis positifs.

Actuellement, un autre programme est numéro 1 sur Netflix.

Il s’agit de “Firebreak”, un film espagnol disponible sur la plateforme de streaming depuis le 20 février.

Un thriller psychologique

“Firebreak” est un thriller psychologique qui suit le parcours d’une famille confrontée à une catastrophe incontrôlable. L’histoire se déroule dans une maison de vacances située dans une forêt où Mara, qui a récemment perdu son mari, se rend avec sa fille Lide et d’autres membres de sa famille pour préparer la vente de la maison. Cependant, après une dispute, Lide disparaît, au moment où un violent incendie se déclare dans la forêt.

Alors que les autorités ordonnent l’évacuation de la zone, Mara refuse de partir et va tenter de retrouver Lide dans la forêt. Aidée par un garde forestier et d’autres membres de sa famille, elle va cependant comprendre que les intentions des personnes autour d’elle ne sont pas toutes bonnes.

“Un film incroyable”

Ce film connaît un grand succès puisque selon le site spécialisé Flixpatrol, il est numéro 1 sur Netflix partout dans le monde. Sur les réseaux sociaux, les spectateurs qui ont vu le thriller sont unanimes.

“La panique est palpable, sans fioritures, juste un instinct de survie à l’état pur. Un suspense insoutenable”, “C’est un film incroyable”, “Si vous appréciez les thrillers psychologiques captivants, Firebreak est fait pour vous. Ce thriller Netflix répond à toutes mes attentes et l’intrigue devient de plus en plus sombre avant d’atteindre son dénouement”, “Waouh, c’est vraiment un 10/10”, ont commenté les internautes sur X.

Côté casting, on retrouve Belén Cuesta dans le rôle de Mara, connue pour avoir incarné Julia (Manille) dans La Casa de Papel. Selon Télé-Loisirs, Diana Gomez, qui jouait Tatiana (l’épouse de Berlin) dans la série de braquage, est également présente. Entre survie, conflits familiaux et mystères, ce film devrait combler les amateurs de thrillers psychologiques.