Cette série d'espionnage est numéro 1 sur Netflix, les spectateurs sont bouche bée

Vous cherchez une nouvelle série à regarder sur Netflix ? Découvrez ce programme, qui se hisse à la première place des contenus les plus visionnés sur la plateforme.

Sur Netflix, il existe de nombreux programmes pour tous les goûts. En ce moment, “State of Fear” est un film brésilien qui est numéro 1 sur la plateforme de streaming.

Si vous cherchez une nouvelle série à regarder et que vous aimez le suspens, Netflix a mis en ligne une série d’espionnage qui devrait vous plaire. Le programme est actuellement numéro 1 sur la plateforme et pour cause : les spectateurs ne tarissent pas d'éloges à son sujet.

Crédit photo : Netflix

Une saison 3 dévoilée

Il s’agit de la série “The Night Agent”. Pour rappel, ce programme suit le parcours de Peter Shuterland, un agent du FBI qui doit déjouer un complot au sein de la Maison Blanche. Ce n’est pas la première fois que cette série cartonne sur Netflix puisque la saison 2 est sortie l’année dernière et avait compté 91% d’avis positifs.

Crédit photo : Netflix

Attention spoilers : à la fin de la saison 2, Peter Shuterland a réussi à déjouer une attaque terroriste majeure. Cependant, il doit désormais surveiller Jacob Monroe, un mysérieux milliardaire à l’origine de ce conflit. La saison 3 est sortie il y a quelques jours sur Netflix, raison pour laquelle la série cartonne.

“Je suis déjà accro”

Les fans qui ont déjà vu la troisième saison sont unanimes.

“Je viens de commencer de regarder les deux premiers épisodes et je suis déjà accro”, “Le meilleur dans tout ça ? Ils travaillent déjà sur les scénarios de la saison 4, donc nous n’aurons pas à attendre deux ans de plus pour la suite”, “Alors que je pensais que 2026 ne pouvait pas être meilleure, voilà que ça arrive”, “Je viens de terminer l’épisode 6, c’était vraiment excellent”, ont commenté les internautes sur X.

Bonne nouvelle si vous avez aimé cette série : une quatrième saison est déjà en préparation !