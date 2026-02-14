Ce film sorti de nulle part est numéro 1 sur Netflix !

Sur Netflix, un nouveau film brésilien a atteint le classement des programmes les plus vus sur la plateforme dans le monde, seulement quelques heures après sa sortie. Découvrez de quel film il s’agit.

Sur Netflix, on retrouve des contenus pour tous les goûts, et certains connaissent un grand succès sur la plateforme. C’est le cas de “Lucy Letby, au coeur de l’enquête”, un documentaire glaçant sur une histoire vraie qui a été numéro 1 sur Netflix il y a quelques jours. Parmi les séries, on retrouve “Unfamiliar”, une histoire d’espionnage qui cartonne sur Netflix.

Côté film, une nouveauté s’est récemment classée au top 1 sur la plateforme et fait partie des films les plus vus dans le monde.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : Netflix

Un film brésilien

Il s’agit du film brésilien “State of Fear”, qui a créé la surprise en se hissant si haut dans le classement. Disponible sur la plateforme depuis le 12 février, il retrace l’histoire d’Elisa, une jeune femme de 18 ans impliquée dans des histoires criminelles qui se fait enlever par des policiers corrompus. Sa tante Cristina, à la tête d’une organisation criminelle, va tout faire pour la sauver.

Crédit photo : Netflix

Ce film montre une série d’attaques violentes contre des commissariats et les forces de l’ordre, comme l’indique Oh! my mag, ce qui plonge la ville dans le chaos.

Les spectateurs conquis

Entre violence et remise en question des modèles de justice, ce film pose de nombreux questionnements et captive les spectateurs. Ces derniers ont été conquis par le programme, comme cet internaute qui a déclaré sur X : “Les toutes premières minutes de State of Fear sont complètement folles !”

Ne manquez pas ce nouveau film pour faire le plein d’action !