« Quel film formidable ! » : les spectateurs pleurent à chaudes larmes devant cette romance parfaite pour la Saint-Valentin qui cartonne sur Netflix

Pour les petits coeurs marshmallows, nous avons le film parfait et inédit pour la Saint-Valentin. Il rencontre actuellement un gros succès sur Netflix et ne laisse pas les spectateurs indemnes.

Pour la Saint-Valentin, optez pour cette romance qui cartonne sur Netflix

Si vous ne savez pas quoi faire pour la Saint-Valentin, on a quelque chose pour vous. Que vous soyez en couple ou pas d’ailleurs. Pour cela, rien de plus simple, puisqu’il faut se rendre sur Netflix.

La plateforme de streaming nous propose encore du lourd. Le 3 février dernier, elle a sorti un film sud-coréen qui fait fondre le cœur des abonnés et les fait pleurer à chaudes larmes. En moins de dix jours, la romance s’est installée à la quatrième place des longs-métrages les plus regardés de Netflix, selon les données de FlixPatrol. Elle est notamment devancée par ce thriller avec un duo de stars et ce documentaire glaçant.

Crédit photo : Netflix

La romance dont tout le monde parle actuellement est Even If This Love Disappears Tonight. « Une lycéenne se réveille chaque matin sans aucun souvenir du jour précédent. Elle sort avec un camarade timide, mais l'amour peut-il s'épanouir dans cet éternel recommencement ? », renseigne le synopsis de Netflix.

Une romance qui renverse les spectateurs sur Netflix

Crédit photo : Netflix

On n’en dévoilera pas plus car Even If This Love Disappears Tonight a bien plus à proposer. D’ailleurs, les spectateurs ne s’attendaient sans doute pas à un retournement de situation… Certains d’entre eux auront reconnu l’adaptation tirée du roman japonais Konya, Sekai Kara Kono Koi ga Kietemo de Misaki Ichijo, précédemment adapté en film en 2022.

La version sud-coréenne fait un carton sur Netflix partout dans le monde. Sur Imdb, les spectateurs ont noté Even If This Love Disappears Tonight du score parfait de 10/10. Selon eux, il s’agit d’un « film incontournable » :

« [C'est] l'un des meilleurs que j'aie vus. La fin est bien réalisée et vous fera certainement pleurer » ; « Je ne pense pas pouvoir exprimer pleinement à quel point j'ai aimé ce film. Il m'a laissé à la fois dévasté et étrangement heureux » ; « Un film émouvant parfaitement réussi », peut-on lire sur le site.

Même son de cloche sur Reddit où la conversation s’est poursuivie. Notamment pour évoquer ce twiste inattendu :

« J'ai pleuré à chaudes larmes pendant les 30 dernières minutes ! Je n'avais pas vu venir ce rebondissement » ; « Les 30 dernières minutes étaient les plus tristes de ma vie… En résumé, quel film formidable ! Je le recommande à tous ceux qui ont besoin de pleurer un bon coup. »

Pour la Saint-Valentin ou pour toute autre raison, rendez-vous sur Netflix pour regarder Even If This Love Disappears Tonight.