Cette série Netflix adaptée d'un roman culte est déjà notée 4,9/5 alors qu'elle n'est même pas sortie

Il sera l’un des événements du calendrier Netflix dans les prochains mois. Ce thriller français réalisé par deux grands noms du cinéma obtient une excellente note alors qu’il n’est même pas encore sorti.

Un thriller français qui promet

Netflix nous réserve souvent de bonnes surprises. La première qui nous vient en tête est ce film brésilien sorti de nulle part, devenu numéro 1 sur la plateforme. Et puisqu’on parle de programmes numéro 1, on peut également citer ce documentaire glaçant qui captive les spectateurs.

Par ailleurs, ce qu’on n’a encore jamais vu sur Netflix, c’est une série notée 4,9/5 avant même sa sortie. C’est le cas de cette série française portée par Pio Marmaï et Bouli Lanners. En plus, si on précise que la série est réalisée par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, déjà derrière Le Comte de Monte-Cristo au cinéma, c’est encore mieux.

Le thriller s’intitule Les Brumes. C’est l’adaptation du roman à succès d’Olivier Norek, "Dans les brumes de Capelans". On y suit Victor Coste, un policier exilé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est à la recherche d’un tueur en série. Dans sa quête, il est aidé d’Anna, la seule survivante du tueur, devenue mutique.

Une excellente note avant même sa sortie sur Netflix

Les Brumes devrait, sans aucun doute, plaire aux amateurs de thrillers. Cependant, il y a un hic. Malgré son excellente note, Les Brumes… n’est pas encore sorti. En effet, le tournage a débuté le 13 janvier dernier entre la France et l’Irlande. La série est déjà très attendue des lecteurs du roman, qui l'avaient adoré.

Sur le site de littérature Babelio, le roman est noté 4,4/5. Selon les lecteurs, le roman est une vraie addiction. Ils n’ont pu s’arrêter de le lire.

« C'est brillantissime, c'est hors norme, c'est sublime ! C'est un coup de cœur, un des meilleurs polars/thrillers que j'ai lus à ce jour », s'exclame un internaute.

On espère le même résultat sur Netflix une fois que la série Les Brumes sera sortie. Quoi qu’il en soit, le statut de best-seller du roman et la note en avance de la série prouvent que le public attend avec impatience ce thriller à la française. Pour l’instant, aucune date exacte de sortie n’est connue, mais il y a de grandes chances que Les Brumes sorte en 2027.

