« Addictive » : Off Campus, la série torride notée 96% qui atteint les sommets sur Prime Video

En une semaine, cette série romantique a convaincu les spectateurs. Sans surprise, elle fait un carton sur Prime Video et est louée pour sa qualité.

La romance à succès qui cartonne sur Prime Video

Vous avez déjà dévoré la saison 2 de Berlin ou la série d’action phénomène sur Netflix ? Passons alors sur Prime Video. Le 13 mai, la plateforme a sorti une série quelque peu passée inaperçue. La faute à The Boys dont l’ultime saison est en cours ou cette série fantastique dont le final de 90 minutes est sorti le même jour.

Ce n’était qu’une question de temps avant que cette romance atteigne les sommets. C’est désormais chose faite une semaine pile après sa sortie. Elle bat donc à plate couture les séries mentionnées plus haut pour devenir la série numéro un de Prime Video.

Crédit photo : Prime Video

On veut bien sûr parler de Off Campus, la série tirée des romans à succès de Elle Kennedy. « La première saison de la série OFF CAMPUS raconte l'idylle improbable qui naît entre Hannah Wells, une étudiante en musique qui déteste le hockey, et le séduisant Garrett Graham, la star de l'équipe de hockey de l'université de Briar », indique la plateforme.

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La principale concurrente de Heated Rivalry ?

Crédit photo : Prime Video

Romance et hockey ? Il n’en fallait pas plus pour que les spectateurs la comparent à Heated Rivalry. Dès lors, Off Campus s’impose comme la principale concurrente de la série HBO Max. Et au vue des résultats sur Prime Video, Off Campus a tout pour devenir le prochain phénomène. D’ailleurs, la France aussi a succombé aux charmes de cette histoire portée par Ella Bright (qui joue Hannah Wells) et Belmont Cameli (qui incarne le hockeyeur Garrett Graham).

Côté critiques, la presse est emballée et lui attribue le score de 96% sur Rotten Tomatoes. Elle souligne notamment les divers thèmes abordés avec sérieux dans la série (santé mentale, traumas…). Les spectateurs ne sont pas en reste, puisqu’ils lui accordent le score de 89%. Sur Allociné, ils ne tarissent pas d’éloges.

« Excellente série ! C’est Fun, c’est addictif, les acteurs sont très bons et la musique est excellente » ; « Une série exceptionnelle on retourne au série de jeune adulte aux vibes des années 2000. Ça fait vraiment du bien » ; « J'ai vraiment adoré cette première saison » ; « Addictive, je n'arrivais pas à m'arrêter de regarder » ; « Très belle surprise », écrivent les internautes.

Bonne nouvelle, Prime Video a déjà renouvelé Off Campus pour une deuxième saison. Cependant, comme pour La Chronique des Bridgerton, chaque saison devrait se concentrer sur un couple différent de l’Université de Briar. La série littéraire compte cinq romans, il y a donc matière à faire pour son adaptation.