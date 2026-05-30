Les spectateurs adorent cette nouvelle série super-héroïque avec Nicolas Cage numéro 1 sur Prime Video

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle série à regarder ? Si vous aimez les super-héros, voici une nouveauté qui devrait vous plaire.

Nous avons tous nos genres cinématographiques préférés et les séries sont des formats parfaits pour les regarder en prenant son temps. Récemment, la série “Man of Fire” fait un véritable carton sur Netflix, mais elle n’est pas la seule.

Crédit photo : Prime Video

Il y a quelques jours, une nouvelle série concernant un super-héros bien connu a vu le jour sur Prime Video, et elle a conquis les spectateurs. Dans la peau du personnage principal, on retrouve Nicolas Cage, qui fait son retour sur la plateforme de streaming après avoir joué dans la comédie d’action “Un talent en or massif”.

Numéro 1 des contenus Prime Video

Cette nouvelle série n’est autre que “Spider-Noir”, le retour de ce personnage que l’on a déjà vu dans “Spider-Man : New Generation”. L’histoire suit le parcours de Ben Reilly, un détective privé vieillissant et malchanceux qui vit dans le New York des années 30, qui va devoir faire face à son passé et dépoussiérer son vieux costume de Spider-Man.

Crédit photo : Prime Video

Depuis sa sortie, cette série connaît un véritable succès sur Prime Video puisqu’elle est actuellement numéro 1 des contenus les plus vus de la plateforme, selon le site spécialisé FlixPatrol.

La suite après cette vidéo

Un choix audacieux

Si cette série fait autant parler d’elle, c’est parce qu’elle se distingue par un choix original : vous avez la possibilité de regarder le programme en couleurs ou en noir et blanc. La version initiale de cette série a été pensée en noir et blanc mais par crainte de faire fuir les spectacteurs, une deuxième version en couleurs a été proposée.

Crédit photo : Prime Video

Mais alors quelle version faut-il regarder ? Pour le moment, les critiques sont unanimes : la version en noir et blanc est bien meilleure puisque la série a été pensée comme cela. De leur côté, les spectateurs sont conquis.

“Cette série est trop bien ! Enfin une bonne série Marvel depuis Loki”, “C’est incroyable ! Une des meilleures séries Marvel”, “C’est une claque visuelle, j’ai commencé en couleurs c’est un truc de fou”, “Etonnant, suprenante comme série, cool à regarder et alterner entre noir et blanc et couleurs selon ses envies, c’est cool”, “J’insiste : regardez la série Spider-Noir en noir et blanc. On voit que c’est pensé pour ce format, toute la série repose sur son ambiance d’époque et je pense que vous vous gâcherez l’expérience en regardant en couleurs”, ont commenté les internautes sur X.

N’attendez plus pour découvrir cette nouvelle série qui fait tant parler d’elle et avant de vous plonger dans l’histoire, faites le bon choix : couleurs ou noir et blanc ?