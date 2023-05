Aidé d'une canne, Jeremy Renner fait une nouvelle apparition publique accompagné de sa fille

Il y a quelques jours, Jeremy Renner a fait une nouvelle apparition publique en compagnie de sa fille Ava. Aidé d’une canne, il s’est rendu à un concours organisé par l’Université de Californie à Los Angeles.

Le 1er janvier 2023, Jeremy Renner a été victime d’un grave accident, écrasé par sa déneigeuse. L’acteur a été transporté en soins intensifs et sa vie était en danger. Victime d’une trentaine de fractures et d’un poumon perforé, Jeremy Renner est resté plusieurs jours à l’hôpital avant de pouvoir rentrer chez lui et d’entamer une longue période de rééducation.

Cinq mois après son accident, l’acteur semble reprendre des forces puisqu’il est apparu en compagnie de sa fille Ava, pour une nouvelle sortie publique.

Le père et sa fille, âgée de 10 ans, se sont rendus au concours de l’UCLA (Université de Californie à Los Angeles), pendant lequel des étudiants talentueux présentent des chansons, des danses et des sketchs.

Pour juger ces talents, Jeremy Renner a donc demandé à sa petite fille de l’accompagner. Encore fragile, l’acteur se déplaçait avec une canne dans la main gauche, sa fille dans l'autre main.

“C’est génial, a-t-il déclaré. Je ne pourrais pas être plus heureux de m’asseoir ici et de regarder ces performances. Il faut beaucoup de courage pour monter sur scène et faire ça, je félicite tous ceux qui sont venus ici et qui ont participé.”

Il y a quelques jours, Jeremy Renner a également effectué son premier footing depuis son accident. Sur un tapis roulant, il a été aidé et soutenu par la machine qui lui a permis de réaliser quelques foulées sans fragiliser ses jambes. Ces sorties et ces avancées sont un réel progrès pour l’acteur, qui se remet peu à peu de ses blessures et prouve qu'il est une force de la nature.