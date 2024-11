Pierre Palmade fait des allers-retours secrets dans ces 2 endroits en attendant son procès

Depuis l’accident de la route qu’il a provoqué il y a presque deux ans, Pierre Palmade évite toute sortie publique. Il se contente de rares endroits où aller, comme le révèle une enquête.

Ce mercredi 20 novembre 2024 aura lieu le procès de Pierre Palmade. L’humoriste sera jugé pour « blessures involontaires » après avoir causé un grave accident de la route en février 2023 qui avait fait grand bruit dans les médias. Il conduisait sous l’emprise de la drogue lorsqu’il a percuté une voiture de plein fouet.

Depuis, Pierre Palmade se fait discret. Le moindre de ses faits et gestes attire les regards. Alors, ses sorties se font rares et sous les radars. Dans un article, Le Figaro révèle les quelques rares endroits où l’humoriste se rend en attendant son procès.

Selon le quotidien, il irait « régulièrement aux réunions de narcotiques anonymes ». Il se rend également trois fois par semaine à l’hôpital pour des soins suite à l’accident de la route. Mais ce n’est pas tout. Un expert a fait des révélations sur son comportement qu’il qualifie d’immature.

« Il alterne pendant des années entre deux visages », déclare un médecin

Crédit photo : AFP

Lors des précédentes audiences devant un juge, Pierre Palmade n’a cessé de présenter des excuses pour le mal qu’il avait causé à la famille victime de l’accident. « Je suis complètement catastrophé d’avoir mis en danger la famille que j’ai percutée, je suis obsédé par ça, pour le bébé qui est mort, je prie pour que les autres personnes restent vivantes », relaient nos confrères de Closer.

À côté de cela, un expert psychiatrique dévoile le changement de personnalité de l’humoriste :

« Il alterne pendant des années entre deux visages : celui du comédien humoriste, travailleur acharné à jeun et intéressé par les femmes d’âge mûr, et celui du ’noceur’, débridé, vivant son homosexualité de façon affichée et toute-puissante ».

Lors de son procès, qui se tiendra à Melun, Pierre Palmade devra répondre de ses actes et de sa consommation de drogues qui inquiète ses proches depuis plusieurs années. « Pendant très longtemps, il saura à quel moment il faut en prendre, à quel moment il faut s’arrêter. Puis au fur et à mesure, il va en prendre de plus en plus », révélait son producteur et ami Pascal Guillaume dans l’émission Sept à Huit.