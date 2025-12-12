“Clair Obscur : Expedition 33” : ce jeu français est sacré meilleur jeu de l'année aux Game Awards 2025, il rafle 9 trophées

Lors de la cérémonie des Game Awards 2025, le jeu français “Clair Obscur : Expedition 33” a connu un véritable triomphe en remportant 9 trophées, dont celui du Jeu de l’année.

Chaque année, les Game Awards 2025 récompensent les meilleurs jeux vidéo de l’année. Cette année, la cérémonie a eu lieu ce jeudi 11 décembre à Los Angeles, au Peacock Theater, et il y a un jeu qui a fait sensation.

Il s’agit de “Clair Obscur : Expedition 33”, un jeu français créé par le petit studio indépendant Sandfall Interactive, basé à Montpellier. Toute l’équipe est venue du sud de la France jusqu’à Los Angeles pour participer à la remise des prix et une chose est sûre : elle ne s’est pas déplacée pour rien.

Crédit photo : Sandfall Interactive

Une histoire poétique

Avec 5 millions de jeux vendus dans le monde, “Clair Obscur : Expedition 33” a été salué par les joueurs pour son ambiance poétique, son histoire riche en rebondissements et sa musique exceptionnelle. Dans l’histoire, l’humanité est menacée par la Peintresse, un personnage mystérieux qui chaque année, effectue Le Gommage en effaçant l’existence de toutes les personnes qui atteignent un certain âge. Cette limite d’âge diminue d’année en année, plongeant les habitants de Lumière dans la peur et la fatalité.

Crédit photo : Sandfall Interactive

Pour mettre fin à ce cycle, plusieurs habitants comme Gustave et Maëlle vont mener l’expédition 33 afin d’affronter la Peintresse.

9 trophée remportés

Le jeu a été largement récompensé aux Game Awards 2025 puisque l’équipe a remporté 9 trophées : Meilleur premier jeu, Meilleur jeu indépendant, Meilleure direction artistique, Meilleure narration, Meilleur RPG et Meilleure réalisation. Jennifer English, qui incarne le personnage de Maëlle, a également reçu le prix de la Meilleure performance.

Crédit photo : Sandfall Interactive

Lorien Testard et Alice Duport-Percier ont également reçu le prix de la Meilleure bande originale. Enfin, l’équipe a reçu le trophée du Jeu de l’année. Selon BFMTV, avec ces 9 trophées, le studio a battu le record du nombre de prix remportés, autrefois détenu par “The Last of Us Part II”, avec 7 trophées en 2020.

Au moment de recevoir le prix du Jeu de l’année, Guillaume Broche, le créateur du jeu et du studio, a fait une surprise aux fans pour les remercier de leur engouement en révélant la sortie d’un contenu supplémentaire gratuit avec la première mise à jour de “Clair Obscur : Expedition 33”. Une aventure inédite est d’ores et déjà disponible autour du personnage de Verso, rencontré pendant l’expédition. Une suite à ne pas manquer !