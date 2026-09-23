Comparée à Desperate Housewives, cette série néerlandaise en 7 épisodes est la série non anglophone la plus regardée au monde sur Netflix

Un incendie, quatre couples, sept épisodes : ce thriller néerlandais est la série non anglophone la plus vue sur Netflix deux semaines de suite

Cette semaine, la série non anglophone la plus regardée sur Netflix dans le monde vient des Pays-Bas. Petits meurtres entre voisins, connue à l'international sous le titre The Perfect Lie, a terminé en tête de ce classement officiel pour la deuxième semaine consécutive, avec 7 millions de vues entre le 14 et le 20 septembre.

Le plus remarquable, c'est sa progression. Ses heures de visionnage ont bondi d'environ 70 % d'une semaine à l'autre, pour atteindre 42,7 millions d'heures, selon les données Netflix analysées par le site What's on Netflix. Il faut dire que sa première semaine ne comptait que quatre jours, la série ayant été mise en ligne le jeudi 10 septembre. Elle avait tout de même déjà décroché la première place avec 4,1 millions de vues. En deux semaines, elle totalise donc 11,1 millions de vues.

Pour bien lire ce chiffre, il faut savoir que Netflix calcule une « vue » en divisant le nombre total d'heures regardées par la durée totale du programme. Une série longue ne profite donc pas mécaniquement de sa durée pour gonfler ses résultats.

Un incendie, quatre couples et beaucoup de mensonges

L'histoire suit Karen, qui s'installe à Bergen, une ville cossue des Pays-Bas, avec son mari Michel et leur famille. Elle est vite accueillie par un cercle de couples fortunés qui se retrouvent régulièrement autour de dîners dans leurs grandes villas. Belles maisons, belles voitures, vacances parfaites : tout semble idéal jusqu'au jour où une maison prend feu. Evert, l'un des maris, meurt dans l'incendie, et ses amies commencent à soupçonner que ce drame n'a rien d'un accident.

Le récit avance en grande partie par flash-backs, à partir de l'interrogatoire d'une femme au commissariat, qui accepte de tout raconter. Chacun des sept épisodes, d'environ 50 minutes, porte le nom d'un membre du groupe : Karen, Hanneke, Simon, Michel, Patricia… Au fil des témoignages, les versions se contredisent.

Sans trop en dévoiler, l'enquête sur la mort d'Evert pousse d'abord le club à faire bloc autour de sa veuve, Babette. Puis les affaires douteuses de Simon refont surface. Lors de la crémation, le discours de Michel en révèle plus qu'il ne l'aurait voulu. Enfin, des récits contradictoires sur le couple d'Evert et Babette finissent par diviser le groupe.

Derrière le suspense, la série observe aussi le quotidien de ce microcosme : les relations entre parents dont les enfants fréquentent la même école, les soirées festives et ces adultes qui se comportent parfois comme des adolescents. Le site spécialisé Heaven of Horror la rapproche d'ailleurs de la série mexicaine L'Accident.

Pourquoi on la compare à Desperate Housewives

Villas impeccables, amitiés de façade, couples rongés par les non-dits : plusieurs médias français rapprochent la série de Desperate Housewives et de Big Little Lies. Comme ces deux séries cultes, elle observe une communauté privilégiée dont les apparences se fissurent après un drame.

Aux États-Unis, le site Tom's Guide la compare plutôt à The Perfect Couple, la mini-série avec Nicole Kidman. Dans les deux cas, une mort brutale bouleverse une communauté aisée et fait de chacun un suspect.

La série adapte De Eetclub, best-seller de l'autrice néerlandaise Saskia Noort, déjà porté au cinéma. Elle a été créée par Dorien Goertzen et coécrite avec Jop Esmeijer. Dana Nechushtan et Margien Rogaar se partagent la réalisation, et la société Fiction Valley assure la production. Loes Haverkort tient le rôle de Karen, entourée notamment de Teun Luijkx, Remko Vrijdag, Rifka Lodeizen, Noortje Herlaar, Charlie-Chan Dagelet et Matthijs van de Sande Bakhuyzen.

Les lecteurs du roman ne sont pas à l'abri des surprises : selon le site Masculin, la série propose un dénouement différent de celui du livre. Elle entretient aussi une part d'ambiguïté jusqu'à sa dernière scène, de quoi alimenter les théories des spectateurs.

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Un virage pour Netflix aux Pays-Bas

Ce succès marque un changement de registre pour la branche néerlandaise de Netflix. Jusqu'ici, la plateforme s'était surtout fait remarquer dans le pays avec des comédies populaires comme Haantjes et Voetbalouders. Avec Petits meurtres entre voisins, elle s'aventure dans un univers bien plus sombre. La série s'est d'ailleurs fait attendre : sa sortie avait un temps été prévue pour 2025, et elle a longtemps été développée sous le titre The Dinner Club.

La critique de What's on Netflix, qui suit de près les productions néerlandaises de la plateforme, souligne que la série tranche avec les polars sur fond de trafic de drogue qui ont fait la réputation du pays. Elle salue particulièrement le jeu des actrices et n'hésite pas à conclure (traduction) :

C'est déjà la meilleure série néerlandaise que j'ai vue cette année.

Ce carton s'inscrit dans une tendance de fond. Netflix a indiqué que les programmes non anglophones avaient représenté plus d'un tiers du visionnage sur la plateforme au premier semestre 2026.

Une saison 2 est-elle prévue ?

Pour l'instant, Netflix n'a rien annoncé. La série a été pensée comme une adaptation limitée, mais ses bons résultats, notamment dans les classements locaux, laissent penser qu'une suite pourrait être envisagée, selon What's on Netflix.

En France aussi, le public a mordu à l'hameçon. La série est montée jusqu'à la deuxième place du Top 10 national, juste derrière Mal barrée. Le 22 septembre, elle figurait encore au 6e rang, selon FlixPatrol. Un score solide pour un programme qui, comme le thriller Sur tes traces adapté d'Harlan Coben, mise sur un suspense domestique à dévorer en quelques soirées.

Source : Netflix