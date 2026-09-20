Cette nouvelle série canadienne devient numéro 1 sur Netflix dès sa sortie et personne ne l'avait vu venir

Disponible depuis le 10 septembre sur Netflix, cette série canadienne crée la surprise et se hisse à la première place.

Netflix regorge de contenus très attendus par les fans, à l’image de la suite de cette série avec Theo James et de la saison 4 de Lupin, qui sortira le 23 octobre 2026 sur la célèbre plateforme de streaming.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il faut se méfier de l’eau qui dort. Venue tout droit du Canada, cette nouvelle série a fait sensation alors que personne ne s’attendait à un tel succès.

Netflix : une série mêlant aviron et histoire d’amour cartonne

Vous avez deviné ? Il s’agit de la série Crew Girl (Mal barrée en français), disponible depuis le 10 septembre sur Netflix. Le pitch ?

« Après un scandale familial, Teagan Tan s’installe dans une petite ville et rejoint l’équipe d’aviron masculine d’une école d’élite, où rivalités et attirances s’entremêlent », détaille le synopsis officiel.

Au programme : une teen série qui va passionner les amateurs de compétition sportive et les férus d’histoires d’amour compliquées, sur fond de tension…

Au casting, on retrouve Miku Martineau, une actrice canadienne vue dans la série Bet et le thriller Kate, deux programmes qui ont cartonné sur Netflix. Elle donne la réplique à Samuel Braun, Kyle Clark, Jessica Paré ou encore Olga Petsa.

Crédit Photo : Netflix

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Des avis mitigés malgré sa place de numéro 1

Depuis son arrivée, Crew Girl s’est hissée dans le top 10 mondial. Le show se classe notamment en tête dans plusieurs pays, dont l’Équateur, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie ou encore l’Afrique du Sud, selon les données de FlixPatrol.

En France, la série occupe actuellement la quatrième place du classement, derrière Monstre : L'Histoire de Lizzie Borden, Rescapé et Je te connais.

Crédit Photo : Netflix

Côté critique, Crew Girl affiche un score de 64 % sur le site Rotten Tomatoes. En d’autres termes, les avis sont plutôt mitigés.

Une personne a écrit :

« Ça aurait pu être plutôt réussi, mais c’est beaucoup trop superficiel et prévisible, avec des dialogues peu convaincants et des personnages très stéréotypés ».

Une utilisatrice plus enthousiaste a indiqué :

« C’est une bonne série à regarder d’une traite (…) Il y a quelques moments où le jeu des acteurs est un peu maladroit, mais le casting incarne des adolescents et les difficultés qu’ils rencontrent en travaillant en équipe dans le cadre de l’aviron. Je pense que ces moments un peu maladroits collent finalement bien à l’histoire ».

Crédit Photo : Netflix

Une autre a ajouté :

« Si vous cherchez une série pour ados qui ne soit pas simplement une énième romance lycéenne clichée, Crew Girl est une véritable bouffée d’air frais ! J’ai adoré le fait que l’aviron soit réellement au centre de l’histoire, avec de vrais enjeux et beaucoup d’esprit d’équipe ».

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !