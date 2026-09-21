Emily in Paris saison 6 : Lily Collins annonce la fin du tournage, voici à quelle date arrive le final en 2026

Clap de fin pour “Emily in Paris”. Le tournage de la sixième et dernière saison est terminé et il ne reste plus que quelques mois à attendre avant de voir le grand final.

Après six années à suivre les aventures d’Emily Cooper à Paris, il est bientôt temps de lui dire au revoir. Malgré son immense succès, Netflix a décidé de mettre fin à la série Emily in Paris pour une raison inattendue.

Alors que des figurants étaient recherchés pour participer au tournage, celui-ci s’est officiellement achevé. C’est Lily Collins, l’interprète d’Emily Cooper, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Sur les photos partagées par l'actrice, on la voit assise dans un fauteuil de tournage dans les rues de Paris.

“Au revoir Emily Cooper”

Lily Collins a annoncé la fin du tournage de la série avec beaucoup d’émotion.

“Je suis sans voix. Il est impossible de trouver les mots pour ce que ce voyage a signifié pour moi. Pendant tant d’années, Emily a fait partie de ma vie, et à chaque saison, elle n’a cessé de me surprendre, de m’inspirer et de me défier”, a-t-elle partagé.

Crédit photo : @lilyjcollins / Instagram

L’actrice a tenu à remercier de nombreuses personnes dont Darren Star, le créateur de la série, ainsi que toute l'équipe dont les écrivains, les réalisateurs, les autres acteurs qui sont devenus "sa famille", mais aussi les fans.

“Merci à vous tous qui nous avez soutenus au cours de ces sept dernières années et six saisons, nous permettant de rêver plus grand tout au long de notre aventure épique. Je porterai ce chapitre avec moi pour toujours. Dire au revoir est complètement surréaliste et doux-amer, mais je me sens surtout tellement fière et reconnaissante d’être elle et de faire partie de quelque chose de si joyeux. Cela m’a changée pour toujours. Au revoir, Emily Copper”, a conclu Lily Collins.

La suite après cette vidéo

“Emily va me manquer”

Suite à ce post, de nombreux fans ont tenu à commenter la publication de l’actrice.

“Je suis tellement triste. Cette série va tellement me manquer. Je pense que j’ai regardé toutes les saisons au moins 8 fois ou plus”, “Merci pour tout Emily”, “Nous sommes tellement fiers de toi Lily. Vous avez créé un personnage magique apprécié par les gens du monde entier. Emily va me manquer”, “Nous avons adoré vous regarder. Personne d’autre n’aurait pu jouer ce rôle”, ont commenté les internautes.

Crédit photo : @lilyjcollins / Instagram

La dernière saison d’Emily in Paris a été filmée en Grèce, à Paris et à Monaco. Selon le synopsis officiel, Emily Cooper devra faire “un dernier choix entre sa carrière, son coeur et la vie qu’elle s’est construite à Paris”. Elle sera également confrontée à “des conflits professionnels inattendus”. À ses côtés, on retrouvera tous les personnages phares de la série dont Sylvie, Mindy, Gabriel, Alfie, Julien et Luc.

La dernière saison d’Emily in Paris sera disponible sur Netflix le 24 décembre 2026. Un final à ne pas manquer.