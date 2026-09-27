Déjà six saisons et 100 % d'avis positifs : cette série d'espionnage avec Gary Oldman fait l'unanimité sur Rotten Tomatoes

Avec Gary Oldman en chef d'espions répugnant, la saison 6 de Slow Horses obtient 100 % sur Rotten Tomatoes. Un épisode sort chaque mercredi sur Apple TV

Pas une seule critique négative. Lancée le 16 septembre sur Apple TV, la saison 6 de Slow Horses affiche un score parfait de 100 % sur Rotten Tomatoes : les 33 critiques recensées par le site au 26 septembre sont toutes favorables. Le public suit de près, avec 92 % d'avis positifs sur plus de 50 notes.

Pour une série arrivée à sa sixième saison, le résultat a de quoi surprendre. Beaucoup de fictions s'essoufflent à ce stade. Celle-ci, portée par Gary Oldman dans le rôle de Jackson Lamb, chef d'espions aussi brillant que répugnant, semble au contraire avoir trouvé un second souffle. Plusieurs critiques anglo-saxons n'hésitent pas à parler de sa meilleure saison.

« Sa meilleure saison à ce jour », selon plusieurs critiques

Parmi les avis les plus enthousiastes, celui d'Alex Maidy, pour le site américain JoBlo, qui lui attribue 9/10. Il estime que cette sixième saison est (traduction) :

Sa meilleure à ce jour et l'une des meilleures saisons télévisées de l'année.

Même tonalité du côté du site Comic Book Club, qui juge qu'il s'agit peut-être du meilleur cru de la série, en saluant notamment son rythme très soutenu. Tom's Guide lui accorde 4,5 sur 5 et la classe parmi les dix meilleures séries de 2026. Au Royaume-Uni, le quotidien The Times lui donne la note maximale de 5 sur 5 et parle d'une adaptation habile, riche en scènes d'action haletantes.

Un score de 100 % ne signifie pourtant pas que tous les critiques crient au chef-d'œuvre. Le Tomatometer mesure seulement la part d'avis positifs, pas la moyenne des notes. Le Guardian et l'Independent ne lui accordent ainsi que 3 étoiles sur 5, tout en jugeant l'ensemble réussi. Le premier trouve la série toujours efficace et sûre d'elle, mais se demande si elle n'arrive pas au bout de son parcours. Le second salue une mise en scène soignée et des scènes d'action bien chorégraphiées, tout en regrettant qu'elle cherche peu à se réinventer.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Slow Horses atteint ce sommet. Les saisons 2 et 4 avaient elles aussi obtenu 100 % sur Rotten Tomatoes. La saison 5, plus légère, était redescendue à 96 %.

Des espions au placard, traqués un par un

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la série, Slow Horses suit les agents de Slough House, un service du MI5 où l'on relègue les espions qui ont commis une faute grave, sans aller jusqu'à les licencier. Leur chef, Jackson Lamb, est négligé, grossier et flatulent. Il accable ses troupes de tâches ingrates et de remarques cinglantes, en espérant qu'elles finissent par démissionner. Derrière ce personnage détestable se cache pourtant un ancien espion redoutable, et farouchement loyal envers ses agents.

Cette sixième saison inverse le rapport de force : les « tocards » du renseignement britannique deviennent des cibles. D'anciens agents de Slough House meurent les uns après les autres, et la bande de Lamb est contrainte de prendre la fuite. Le mercenaire Frank Harkness, incarné par Hugo Weaving, refait surface, tandis que Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), désormais à la tête du MI5, joue un jeu trouble.

La saison réserve aussi un retour que la bande-annonce a déjà dévoilé : celui d'Olivia Cooke dans le rôle de Sid Baker, un personnage laissé pour mort après avoir reçu une balle dans la tête dès la première saison. Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar et Christopher Chung sont également de retour, rejoints par Lenny Rush.

Particularité de cette saison : elle adapte d'un seul coup deux romans de Mick Herron, Joe Country et Slough House, sixième et septième tomes de la saga littéraire. Les cinq premières saisons s'étaient contentées d'un livre chacune. En coulisses, Gaby Chiappe a remplacé Will Smith comme scénariste principale, et Adam Randall, récompensé d'un Emmy pour sa réalisation de la saison 4, reprend la caméra pour les six épisodes.

Un épisode par semaine, et la saison 7 déjà dans les tuyaux

Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles. Les suivants sortent chaque mercredi sur Apple TV, jusqu'au final prévu le 21 octobre.

Les fans n'auront pas à s'inquiéter pour la suite. Apple a commandé une saison 7 dès juillet 2025, avant même la diffusion de la cinquième. Elle adaptera le roman Bad Actors. La série doit cette régularité rare à une méthode bien rodée : les saisons sont tournées l'une après l'autre, si bien que la suivante est souvent terminée quand la précédente arrive à l'écran. Selon Gary Oldman, les saisons 6 et 7 ont ainsi été filmées à la suite.

Reste une question qui agite les fans : l'acteur oscarisé, aujourd'hui âgé de 68 ans, prendra-t-il sa retraite avec Jackson Lamb ? En 2022, il avait confié qu'il se sentirait honoré de terminer sa carrière dans ce rôle. Interrogé par le magazine People juste avant la sortie de cette saison, il a revu sa position, en rappelant qu'il était depuis remonté sur les planches (traduction) :

Je ne suis probablement pas encore prêt. On verra ce que l'avenir nous réserve.

Source : Rottentomatoes