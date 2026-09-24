En moins d'une semaine, ce film sur la danse Bollywood détrône « Dix pour cent » et devient numéro 1 sur Netflix

Le film Best of the Best se classe numéro 1 sur Netflix.

Sur Netflix, la rentrée a été dynamique avec la sortie de plusieurs nouvelles œuvres. Pourtant, la place de numéro 1 est occupée par un film que personne n’avait vu venir.

Entre la nouvelle saison de Nouvelle École et le film “Dix pour cent”, qui était très attendu, Netflix ne lésine pas en matière de nouveautés pour cette rentrée 2026. Sur la plateforme de streaming américain, chaque sortie est scrutée par les abonnés et nombreuses sont les créations qui débarquent, sans crier gare, dans le top 10 des contenus les plus regardés.

La surprise “Best of the Best”

Tel est le cas de ce nouveau film, ajouté au catalogue Netflix le 18 septembre dernier. Moins d’une semaine après sa sortie, le voilà déjà numéro 1 de la plateforme, détrônant “Dix pour cent”. Il s’agit du film “Best of the Best, réalisée par Hasan Minhaj.

Crédit photo : Netflix

Ce film, mis en lumière par l’actrice Maitreyi Ramakrishnan (Mes premières fois) donne une impulsion nouvelle au genre du film pour adolescents, tout en insufflant une authenticité culturelle rarement vue sur la plateforme.

Un scénario déjà vu ?

Maitreyi Ramakrishnan incarne Maya, une étudiante qui souhaite rejoindre l’équipe de danse Bollywood de son université américaine, UCLA.

Dans sa quête, elle est accompagnée de sa meilleure amie depuis toujours, Anjali, incarnée par Priyanka Kedia. Les deux amies vont alors se rendre compte qu’accéder au championnat national est plus compliqué que prévu. Mais Maya et Anjali sont bien décidées à mener leur équipe vers la compétition et, pourquoi pas, à la victoire !

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Les abonnés conquis par le film

Si le synopsis semble classique, les internautes conquis par Best of the Best soulignent que le film ne "tombe pas dans les clichés" comme on peut le constater dans certains commentaires sur Reddit :

"J’ai vraiment adoré, c’était divertissant et la culture indienne y est bien représentée. J’ai adoré les danses ! J’ai toujours adoré Maitreyi depuis Mes premières fois et j’ai adoré la revoir dans un rôle principal" "J’ai trouvé que c’était un film de Bollywood parfaitement ficelé surtout au niveau de l’intrigue. J’ai adoré." "J’ai adoré ce film ! Les performances des acteurs étaient exceptionnelles et j’ai adoré la façon dont il mettait en valeur la culture indienne, sans tomber dans le cliché du film qui se contente d’accepter cette culture"

Avec Best of the Best, la danse Bollywood est mise à l’honneur et, pour Hasan Minhaj, scénariste et acteur, il était important que ça fasse partie intégrante du film. Ce dernier a déclaré que ce film retraçait une expérience sur le passage à l’âge adulte, sous fond d’hommage à la danse de Bollywood. Le film est disponible en streaming sur Netflix.