«Désigné coupable» avec Tahar Rahim et Jodie Foster, une histoire vraie à découvrir sur Amazon Prime

En quête d’un long-métrage poignant, ne passez pas à côté du film “Désigné coupable” avec Tahar Rahim et Jodie Foster, disponible depuis le 25 août sur le catalogue Amazon Prime vidéo. Il raconte l’histoire vraie d’un prisonnier de Guantánamo, enfermé à tort et torturé pendant une quinzaine d’années, jusqu’à ce que deux avocates le tirent d’affaires.

La réponse américaine aux attentats du 11 septembre 2001 a, pour beaucoup, été disproportionnée. De nombreux musulmans ont été enfermés à tort dans des camps de prisonniers, dont le plus célèbre reste la base de Guantánamo.

C’est justement entre les murs opaques de cette prison que Mohamedou Ould Salahi va subir un atroce enfermement pendant plus de quinze ans, alors qu’aucune accusation ne pesait sur lui.

Arrêté en 2002 lors d’un mariage en Mauritanie, celui qui rentrait de l’étranger après avoir suivi de brillantes études, se fait interpeller par la police locale. Il accepte de les suivre pour un simple interrogatoire, sans opposer de résistance, mais va se retrouver entre les mains de l’armée américaine.

Tahar Rahim et Jodie Foster épatants

Sa famille restera sans nouvelles de lui pendant des années, tout simplement car Mohamedou a été conduit dans le célèbre centre de détention cubain, où il fut torturé. Une histoire incroyable qui est le cœur du film intitulé “Désigné coupable” (“The Mauritanian” en anglais, ndlr).

Dans la peau de Mohamedou Ould Salahi, on retrouve le talentueux Tahar Rahim qui livre une performance incroyable. Face à lui se trouve l’immense Jodie Foster qui prête ses traits au personnage de Nancy Hollander, l’avocate qui a pris fait et cause pour le malheureux prisonnier. Si Tahar Rahim a été nommé aux Golden Globes, Jodie Foster a été désignée meilleur actrice dans un second rôle lors de cette cérémonie.

Au casting, on retrouve également Shailene Woodley (Divergente) et Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). Sorti en 2021, “Désigné coupable” est aujourd’hui disponible sur la plateforme Amazon et c’est clairement un long-métrage à ne pas manquer.