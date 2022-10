Elite saison 6 : date de sortie, casting, bande-annonce... tout ce qu'il faut savoir

Moins d’un an après la sortie de la cinquième saison de la série espagnole Elite, la sixième saison s’apprête à être diffusée sur Netflix. Voici tout ce qu’il faut savoir : date de sortie, casting, intrigue, bande-annonce.

Un succès immédiat. Sortie en octobre 2018 sur Netflix, la première saison d’Elite, série teen drama espagnole créée par Dario Madrona et Carlos Montero, a été visionnée par 20 millions d’abonnés de la plateforme de streaming en quatre semaines seulement. Si ce n’est pas un record, c’est un très bon résultat. Sans grande surprise, la série qui suit les aventures des élèves du lycée privé de Madrid Las Encinas a été renouvelée pour une deuxième saison, puis une troisième, et ainsi de suite. En avril 2022, la plateforme de streaming diffusait la cinquième saison d’Elite. Un peu plus de six mois plus tard, la sixième saison s’apprête à être dévoilée. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Affiches de la saison 6 d’Elite / Crédit : Netflix

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 6 d’Elite : date de sortie

Sortie en avril 2022, la cinquième saison d’Elite s’est terminée sur un cliffhanger - attention spoilers : la disparition de Samuel. De quoi laisser les fans de la série en désarroi. Heureusement, l’attente n’aura pas été longue puisque la sixième saison sera disponible sur Netflix à partir de vendredi 18 novembre 2022. Comme les saisons précédentes, elle comportera huit épisodes.

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 6 d’Elite : casting

Il ne reste plus, ou presque, d’acteurs de la première saison. Ils ont quitté Las Encinas au fil des saisons. Déjà, dans la cinquième saison, Lucretia (jouée par Danna Paolo), Carla (jouée par Esther Exposito), Valeria (Jorge Lopez Astorga), Guzman (Miguel Bernardeau) ainsi que Nadia (Mina El Hammani) n’apparaissaient plus dans la série. Il restait encore Samuel (Itzán Escamilla) et Omar (Omar Ayuso), présents depuis la première saison, mais ils ne figureront pas au générique de la sixième saison. Cayetana (Georgina Amorós) et Rebeka (Claudia Salas) seront également absente.

Itzán Escamilla (Samuel) ne sera pas au casting de la saison 6 d’Elite / Crédit : Netflix

Dans les personnages déjà vus dans les saisons précédentes, il ne devrait rester que Philippe (Paul Granch, saisons 4 et 5), Ariadna Blanco (Carla Diaz, saisons 4 et 5), Patrick Blanco (Manu Rios, saisons 4 et 5), Armando (Andrès Valencoso, saisons 4 et 5), Mencia Blanco (Martina Cariddi, saisons 4 et 5), Isadora (Valentina Zenere, saison 5) et Ivan (André Lamoglia, saison 5). Ils seront rejoints au casting par de nouveaux personnages, de nouveaux élèves de Las Encinas. Alvaro De Juana jouera Didac, Carmen Arrufat jouera Sara, Ana Bokesa interprétera Rocio, Alex Pastrana sera Raul et Ander Puig fera Nico.

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 6 d’Elite : intrigue

Netflix a dévoilé l’intrigue de la sixième (et certainement dernière) saison d’Elite :«Après la disparition de Samuel, Las Encinas fait face à une nouvelle année scolaire et essaie de faire peau neuve en dissimulant les catastrophes du passé. Cependant, le conflit dans ses salles de classe est systématique: le racisme, le sexisme, la violence domestique ou la phobie de la communauté LGBTI ne sont que quelques-unes des problématiques qui traverseront les couloirs de la prestigieuse institution cette saison. Si ceux qui dirigent le système ne prennent pas de mesures actives pour résoudre ces problèmes, ce seront les étudiants eux-mêmes qui le feront.» Ça promet !

La promotion de Las Encinas de la saison 5 d’Elite / Crédit : Netflix

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 6 d’Elite : bande-annonce

Lors de la conférence de Netflix, Tudum, samedi 24 septembre 2022, la plateforme de streaming a dévoilé une bande-annonce de la sixième saison d’Elite. Bande-annonce comme un teaser qui ne dévoile rien de l’intrigue et des enjeux de la nouvelle saison mais qui révèle le casting. On y voit les acteurs sous la douche ou sous la pluie en sous-vêtements, seuls ou à plusieurs. Une vidéo des plus langoureuses. Cela donne le ton de la saison.