Netflix va faire payer les personnes qui utilisent le compte d'un ami dès 2023

Netflix poursuit son combat acharné contre les utilisateurs qui partagent leur compte. Dès 2023, la plateforme devrait mettre en place un plan pour lutter contre les partages de mots de passe. Le géant du streaming veut obliger les personnes hors-foyer à payer leur propre abonnement.

Netflix pourrait mettre fin au partage de compte dès le début de l’année 2023. La plateforme de streaming tient en effet les comptes partagés pour responsables dans la perte des gains de l’entreprise. Elle pointe aussi du doigt cette pratique frauduleuse, ô combien utilisée à travers le monde, pour expliquer la perte record d’abonnés au début de l’année.

Pour pallier ces pertes, la marque au N rouge a donc pris les devants. Lors de la présentation de ses résultats financiers, le 18 octobre, Netflix a indiqué : « Nous avons trouvé une approche réfléchie pour monétiser le partage de compte et nous allons commencer à la déployer plus largement à partir de début 2023 ».

Des frais supplémentaires pour les personnes hors-foyer qui regardent Netflix

Cette approche a principalement été testée en Amérique Latine : au Costa Rica, au Pérou et au Chili. En avril dernier, la plateforme a ainsi fait payer des frais supplémentaires pour ajouter des personnes hors-foyer sur un compte.

Ainsi, toutes les personnes qui apparaissent sur l’écran « Qui regarde ? » de la plateforme et qui ne vivent pas dans votre foyer, vont vous coûter plus cher. « Après avoir écouté les commentaires des consommateurs, nous allons offrir la possibilité aux emprunteurs de transférer leur profil Netflix sur leur propre compte, et aux partageurs de gérer plus facilement leurs appareils et de créer des sous-comptes (« membre supplémentaire »), s'ils veulent payer pour leur famille ou leurs amis », assure Netflix.

Ce plan pourrait par ailleurs permettre à Netflix d’éviter d’augmenter ses tarifs pour compenser les pertes que génère le partage de comptes. Le coût supplémentaire lors du test en Amérique Latine était de 2,99$ lorsque les téléspectateurs regardaient un programme hors du foyer désigné. Les tarifs à venir pour la France et l’Europe n’ont pas encore été détaillés par Netflix.