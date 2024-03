Elle renonce au concert d'Hoshi pour payer les frais vétérinaires de son chat, la chanteuse lui fait le plus beau des cadeaux

Alors qu’elle devait aller voir Hoshi en concert à Montpellier, Emeline a fait face à une dépense inattendue : 4 000 euros de frais vétérinaires pour soigner son chat malade. Devant une telle somme, elle a décidé de renoncer au concert de la chanteuse Hoshi.

Avoir un animal de compagnie peut demander un certain budget et ce n’est pas Emeline, une étudiante originaire de Lorraine, qui dira le contraire.

Sur X, la jeune femme a publié un message ce dimanche 3 mars racontant qu’elle avait du débourser 4 000 euros de frais vétérinaires pour soigner son chat malade, baptisé Sheeran. En conséquence, elle a été contrainte de renoncer au concert d'Hoshi, qu’elle devait voir à Montpellier avec son colocataire Gao.

Mais cette histoire n’est pas passée inaperçue sur le réseau social puisque la chanteuse en personne a vu le message d’Emeline. Touchée par son histoire, Hoshi a décidé de contacter directement l’étudiante en lui envoyant un message privé.

“Quand j’ai lu la notification, ça m’a paru surréaliste, a expliqué Gao, qui avait le téléphone d'Emeline à ce moment-là. On a mis du temps à comprendre que ce n’était pas un faux compte, que c’était bien elle ! On savait qu’elle avait cette notoriété de personne qui fait attention à ses fans, qui en est proche, mais de voir ça, ça nous touche encore plus.”

Hoshi leur offre deux places de concert

En plus de contacter Emeline, Hoshi a décidé de lui offrir deux places pour qu’elle et Gao puissent assister à son concert à Montpellier, qui aura lieu le 14 mars prochain.

“C’était Gao qui avait mon téléphone et quand il m’a lu le message, je n’y croyais pas, j’ai demandé si c’était une blague. Mais en fait non, c’était vrai ! J’étais super contente, et vraiment choquée aussi. Quand j’ai posté le message, j’avais peut-être trois likes ! J’espérais peut-être juste un mot gentil de sa part. C’était une conversation très banale, je ne voulais pas la saouler, déjà que je ne me sentais pas légitime à avoir ces invitations. Mais elle a été super gentille, elle m’a dit que mon chat était super mignon, c’était adorable ! J’ai encore du mal à réaliser, j’y croirai seulement quand je la verrai devant moi”, a confié Emeline.

Dans quelques jours, Emeline et Gao pourront donc assister au concert d’Hoshi. Un moment très attendu pour les deux amis puisqu’ils devaient voir l’artiste une première fois à Metz, mais le concert avait été annulé. Ils avaient ensuite une seconde date à Sète mais n’ont pas pu s’y rendre, souffrant du Covid. Nul doute que cette troisième fois sera la bonne !