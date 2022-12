« J'aurais pu mourir » : en plein concert des Guns N'Roses, le chanteur lui lance son micro en pleine tête

Alors qu’elle assiste à un concert des Guns N’Roses, une fan australienne a pris un… micro en pleine tête. L'objet avait été lancé par le chanteur du groupe.

Un concert de hard rock, ce n’est pas de tout repos !

À voir aussi

Et si d’ordinaire ce genre de spectacle apporte son lot de frissons et de souvenirs mémorables, il peut parfois se transformer en cauchemar pour certains spectateurs.

Rebecca Howe peut en témoigner !

Cette Australienne a en effet vécu une drôle de mésaventure il y a quelques jours, alors qu’elle assistait à un concert du mythique groupe de rock Guns N’Roses à Adélaïde.

Crédit photo : DR

En plein concert des Guns N’Roses, elle reçoit un micro en pleine tête

Peu de temps avant la fin du show, elle a reçu en pleine tête un micro lancé par le chanteur star Axl Rose. Sonnée, elle s’est retrouvée avec deux énormes hématomes au niveau des yeux.

« Que se serait-il passé s’il était tombé quelques centimètres plus à droite ou à gauche ? J’aurais pu perdre mon œil. Et s’il était tombé sur ma bouche, j’aurais perdu des dents », a ainsi déclaré Rebecca dans un média local, affirmant qu’elle aurait « pu mourir » si elle avait tourné sa tête à cet instant.

Aussitôt informé de cet incident, Axl Rose a bien évidemment réagi, expliquant ne pas avoir blessé cette fan intentionnellement.

« J’ai appris qu’une fan avait été blessée lors du show d’Adélaïde, en Australie, et qu’elle avait peut-être été frappée par le micro à la fin du show, au moment où je lance systématiquement le micro aux fans. Si c’est vrai, nous ne voulons évidemment pas que quelqu’un soit blessé à l’un de nos shows… Ayant lancé le micro à la fin de nos concerts depuis plus de 30 ans, nous avons toujours pensé que c’était une partie connue de la toute fin du show, que les fans voulaient et étaient conscients d’avoir la possibilité de saisir le micro », a-t-il indiqué.

Bien conscient du danger de cette tradition, le chanteur de 60 ans a par ailleurs assuré qu’il allait mettre un terme à ce lancer de micro, qui était devenu au fil du temps l’un des moments incontournables des concerts du groupe.