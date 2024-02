Fans de Taylor Swift, ils dépensent plus de 30 000 $ pour leur idole et n'ont jamais été aussi heureux

Deux admirateurs australiens de Taylor Swift ont défrayé la chronique dans leur pays après avoir déboursé des dizaines de milliers d'euros pour assouvir leur passion.

Quand on aime, on ne compte pas !

Telle est la devise de Millie Porter et Pierre Milkins, deux fans de Taylor Swift qui ont dépensé des sommes faramineuses pour suivre leur idole.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Deux fans australiens de Taylor Swift se ruinent pour leur idole

Concerts, disques ou encore produits dérivés, ces deux Australiens achètent en effet tout ce qui touche de près ou de loin à la chanteuse américaine.

Millie a par exemple assisté aux trois shows que Taylor Swift a récemment donnés à Melbourne. Elle s'est par ailleurs offert plusieurs objets en lien avec la star et estime avoir déboursé entre 7 000 et 9 000 dollars australiens (entre 4 250 et 5 460 € environ) à l'occasion de la tournée australienne de l'artiste.

« Cela comprend aussi les tenues, les bracelets d'amitié et tout ce genre de choses », a-t-elle détaillé dans le quotidien australien The Age. Et lorsqu'on lui demande si elle ne regrette pas d'avoir dépensé tout cet argent, la jeune femme répond au contraire qu'elle n'a jamais été aussi heureuse.

Son ami Pierre Wilkins est sur la même longueur d'onde et lui aussi dépense sans compter.

« J'avais un budget en tête, mais je crois que je l'ai doublé. J'avais prévu d'acheter trois articles et j'en ai finalement acheté neuf », a ainsi confié l'intéressé qui a fait faire une carte de crédit uniquement pour ses dépenses consacrées à sa passion pour Taylor Swift.

Crédit photo : DR

Lors de la venue de l'artiste en Australie, Pierre Milkins a dépensé environ 850 euros environ. Quant à Millie Porter, elle s'est contentée de ne débourser « que » 424 euros.

Au total, les deux fans auraient dépensé au moins 30 000 dollars australiens, soit 18 000 euros environ, depuis qu'ils suivent la chanteuse.

Un montant colossal qui illustre à quel point certaines passions peuvent s'avérer onéreuses.