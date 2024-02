Taylor Swift fait un don de 100 000 dollars pour soutenir la famille de la femme tuée lors de la parade du Super Bowl

Ce mercredi 14 février, une fusillade a éclaté à Kansas City, lors de la parade du Super Bowl. Une femme a été tuée et une cagnotte en ligne a été créée pour soutenir sa famille. Taylor Swift y a participé, faisant un don de 100 000 dollars.

Aux États-Unis, ce mercredi 14 février, l’équipe de football américain des Chiefs a défilé dans les rues de Kansas City pour célébrer sa victoire au Super Bowl. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour fêter l’événement. Mais pendant ce moment de réjouissance, une fusillade a éclaté.

Des tirs ont été entendus près du parking de la gare de la ville. À cause d’un règlement de compte, une personne a été tuée et 21 autres, dont 9 enfants, ont été blessées. Lisa Lopez-Galvan, une animatrice radio âgée d’une quarantaine d’années et mère de deux enfants, n’a pas survécu. Après son décès, une cagnotte en ligne a été créée afin de soutenir sa famille dans ce moment tragique.

“Lisa célébrait le défilé de la victoire des Chiefs au Super Bowl lorsqu’elle a été tuée de manière insensée. Elle laisse dans le deuil deux enfants et son mari depuis 22 ans. Elle était une mère, une épouse, une fille, une soeur, une tante, une cousine et une amie extraordinaires pour tant de personnes. Nous vous demandons de continuer à garder sa famille dans vos prières alors que nous pleurons la perte de sa vie. Ce fonds contribuera à fournir un soutien financier vital à sa famille alors qu’elle fait face à cette tragédie impensable. Tout montant est apprécié”, peut-on lire sur la page de la cagnotte.

Taylor Swift donne 100 000 dollars

La cagnotte a été créée dans le but de faire un mémorial pour Lisa, et son objectif était de 75 000 dollars. Cependant, une contribution pas comme les autres a fait exploser la cagnotte, puisque Taylor Swift a donné 100 000 dollars. La chanteuse a ajouté deux contributions de 50 000 dollars à son nom, accompagnée d’un message affectueux : “Je vous envoie mes plus sincères sympathies et mes plus sincères condoléances à la suite de votre perte dévastatrice. Avec amour, Taylor Swift.”

Crédit photo : GoFundMe

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse montre sa sensibilité à l’égard des tragédies. En novembre 2023, l’un de ses fans est décédé pendant l’un de ses concerts au Brésil. Touchée par ce drame, Taylor Swift avait préféré annuler le concert suivant. Elle a également contribué à plusieurs cagnottes pour aider ses fans à payer leurs frais universitaires, a fait des dons à la banque alimentaire et a aidé les sinistrés des tornades du Tennessee.