Le partage de comptes Netlix, c'est fini ! Voici tout ce qui va changer pour les abonnés et leurs proches

Exit les échanges de mots de passe Netflix, désormais, le partage de compte est contrôlé. Et voici ce que ça va changer pour vous (et vos proches).

On avait été prévenus, c’est désormais officiel. Depuis ce 23 mai 2023, le partage gratuit de comptes Netflix n’est plus possible. Sur Twitter, la plateforme de streaming a indiqué : “Votre compte Netflix est pour vous et les personnes avec qui vous vivez. De nouvelles fonctionnalités en France vont vous permettre de mieux gérer votre compte. Bien entendu, vous pourrez toujours regarder vos séries et films préférés en voyage."



Crédit : IStock

Un changement qui a un coût

Netflix avait d’ailleurs justifié ce changement dans un communiqué en expliquant : "Un compte Netflix est destiné à être utilisé par les membres d'un même foyer. Toute personne vivant au sein de ce foyer peut regarder Netflix n'importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances, et profiter de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de profil et la gestion des accès et appareils."

Votre compte Netflix est pour vous et les personnes avec qui vous vivez. De nouvelles fonctionnalités en France vont vous permettre de mieux gérer votre compte. Bien entendu, vous pourrez toujours regarder vos séries et films préférés en voyage.https://t.co/gYmN1M0U7z pic.twitter.com/Ssu6Kmglev — Netflix France (@NetflixFR) May 23, 2023

Dorénavant, si vous ne voulez pas voir votre compte Netflix bloqué par la plateforme, il faudra payer 5,99€ à Netflix pour ajouter une personne supplémentaire à son compte. Comme le précise Midi Libre, “la plateforme espère combler un manque à gagner important : selon elle, 100 millions de personnes partagent leur compte à travers le monde.

Comment Netflix contrôlera les comptes des utilisateurs ?

Vous devez sûrement vous demander comment la plateforme réussira-t-elle à contrôler tous les utilisateurs Netflix afin d'éviter la fraude du partage de comptes. Comme le rapporte le média L'Indépendant, c'est très simple : tout se fera grâce à l'adresse IP de notre domicile : "Les utilisateurs devront se connecter au moins une fois par mois au réseau Wi-Fi du domicile, et regarder au minimum un contenu tous les 31 jours. Grâce à l’adresse IP, liée à la box Internet, l’identifiant des appareils utilisés et l’activité du compte Netflix associé aux appareils, l’entreprise a les moyens de savoir si l’appareil connecté au compte appartient bien au foyer de l’utilisateur. Tout appareil s’identifiant sur un compte sans être associé à l’adresse principale pourra ainsi se retrouver bloqué d’accès." Au moins, c'est clair !

En clair, vos amis et membres de famille qui squattent votre compte Netflix ne pourront plus le faire, sauf si vous changez votre abonnement ou que vous payez 5,99€ supplémentaire pour chaque personne. Alors, qu’en pensez-vous ?