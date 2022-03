House of the Dragon : une date de sortie enfin dévoilée pour le prequel de Game of Thrones

Westeros n’a pas fini de nous livrer tous ses secrets : le spin-off de « Game of Thrones » lèvera le mystère cet été. HBO vient de révéler la date de sortie de «House of the Dragon».

C’est officiel : le premier prequel de « Game of Thrones » connaît enfin une date de sortie. C’est la plateforme de streaming HBO Max qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. « House of the Dragon » débarquera sur la chaîne le 21 août 2022.

Crédit Photo : HBO Max

L’été 2022 s’annonce bouillant sur HBO

En France, la série sera diffusée en simultané sur OCS, à partir du 22 août prochain. De son côté, le compte officiel du show télévisé a partagé de nouvelles images des personnages tels que Daemon et Rhaenys Targaryen, Alicent Hightower ou encore Corlys Velaryon.

Crédit Photo : HBO Max

Crédit Photo : HBO Max

Crédit Photo : HBO Max

Comme son nom le laisse supposer, « House of the Dragon » s’intéressera à la famille Targaryen, dont l’emblème est un dragon tricéphale. Dans le spin-off, les ancêtres de Daenerys se livreront une guerre sans merci pour accéder au trône de fer. Ce conflit, connu sous le nom de « Danse des Dragons », marquera la chute de la dynastie la plus célèbre du Royaume des Sept Couronnes.

À noter que le spin-off est inspiré du roman « Feu et Sang » publié par George R. R. Martin en 2018. L’intrigue de l’ouvrage se déroule 300 ans avant les événements relatés dans « Game of Thrones ». À l’instar du livre, la série nous présentera une dizaine de dragons, dont le gigantesque Balerion (alias la Terreur Noire).

Crédit Photo : HBO Max

Crédit Photo : HBO Max

Côté casting, Matt Smith (Daemon Targaryen) donnera la réplique à Paddy Considine (Viserys I) et Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen). Les téléspectateurs feront connaissance avec Alicent et Otto Hightower (Olivia Cooke et Rhys Ifans). La première est la seconde épouse du roi Viserys, tandis que le second est connu comme étant la main du souverain.

Au total, le spin-off tant attendu sera composé de 10 épisodes.