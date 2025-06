« Mieux que Game of Thrones » : cette série cartonne sur Netflix, mais peu de gens la connaissent

À la recherche d’une nouvelle série à dévorer sur la plateforme Netflix ? En voici une qui pourrait pulvériser les records d’audience. Zoom.

Après la série danoise Secret We Keep, qui a cartonné sur la plateforme Netflix en mai dernier, ou encore le show Sirens, avec Julianne Moore et Meghann Fary, une autre série pourrait bien avoir le vent en poupe, mais dans un tout autre genre. Alors que ces dernières semaines sont marquées par la sortie de thrillers, à l’intrigue toujours mystérieuse, des séries plus historiques, voire fantastiques, s’imposent également.



Sortie à l’origine en 2014, celle-ci a débarqué sur la plateforme de streaming en 2024. Pourtant, jusqu’ici, peu de personnes en avaient parlé, mais la série Black Sails, un drame historique, s’offre un véritable carton sur les réseaux sociaux.

Black Sails : la série qui séduit les internautes

Comme le rapporte le site Unilad, certains fans la considèrent même “meilleure” que Game of Thrones. Oui, vous avez bien lu. La raison ? L’intrigue, indéniablement captivante.

Ce show raconte les péripéties du Capitaine Flint et de sa bande durant l'âge d'or de la piraterie, vingt ans avant les événements du roman L'Île au trésor de Robert Louis Stevenson. On y fait la rencontre de plusieurs personnages, qui ont marqué l’histoire de la piraterie. Une série qui compte quatre saisons. De quoi se divertir durant un petit moment !

Notée 83/100 sur le site spécialisé Rotten Tomatoes, cette série récolte tous les suffrages. Sur la plateforme Reddit, les critiques positives vont bon train. Ainsi, on peut lire :

“C'est une série pirate SUPÉRIEURE à Game of Thrones !”

ou encore :

“On peut aussi le décrire comme la meilleure série jamais écrite et réalisée.”

Sur la plateforme X, un internaute a vivement conseillé le show :

“Regardez cette série immédiatement (...) Tout ce que la société a donné à Game of Thrones aurait dû être donné à Black Sails. Quatre saisons d'écriture, de personnages déchirants, de merveilleux visuels d'époque, une action bien dirigée et un jeu d'acteur incroyable.”

Un joli compliment qui a de quoi titiller notre curiosité. D’autres ont même considéré la série comme un “véritable bijou (...) sous-estimé”, pouvait-on lire, ou bien :

“L'une de mes séries préférées de tous les temps. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit pas plus connue/populaire.”

Voilà qui est clair ! Alors, envie de regarder la série Black Sails ? C'est dispo, sur Netflix !

